La Dinamo cede in Francia  

La Dinamo come l'Italia: perde dopo un supplementare contro una squadra francese “aiutata” dagli arbitri. La finale del torneo di Gravelines premia il Paris (100-94), ma c'è da essere fieri di una squadra capace di giocarsela senza cinque elementi, tra infortunati (Jones, Robinson, Treier e Devecchi) e acciaccati (Gentile), e con il centro titolare Onuaku che non arriva neppure a 16 minuti per colpa dei falli, che non di rado lo limitano. Quasi miracolosa la prestazione della squadra di Bucchi (espulso per un tecnico preso personalmente e uno dalla panchina) che ha mostrato personalità, nonostante le assenze. Chessa, Raspino e i buoni minuti del diciassettenne Pisano hanno aiutato i “resti” dei titolari, anche se questa volta il rendimento è andato a sprazzi.

In campo

Buono l'avvio con Kruslin e Bendzius, sino al +11 del 12' firmato da Diop. Poi un black out tremendo col Paris che rivolta il match con un parziale di 16-0. Col cuore il Banco rimette in piedi la partita, sino all'aggancio e sorpasso nel terzo quarto: 59-57 con Bendzius e Kruslin. La Dinamo vola a +11 con una buona difesa: 70-59 col ragazzino Pisano che in due gare ha totalizzato una quarantina di minuti e 11 punti in totale. Poi, inevitabile, la stanchezza. Un nuovo break dei parigini, ma Bendzius da tre porta tutti al supplementare: 86-86. Nell'overtime l'ultimo sforzo (da -5 a +2) brucia le ultime energie e la squadra francese se ne va, nonostante un Diop da doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi.

Dinamo: Pisano 5, Piredda ne, Dowe 12, Kruslin 24, Gandini, Chessa 9, Bendzius 18, Gentile ne, Raspino 5, Diop 17, Onuaku 4. All. Bucchi.