La Dinamo bussa a casa Poz 

Per il Banco targato Demis Cavina un match con tanti stimoli e pochissimi rischi data l'evidente differenza tecnica e fisica con l'AX Armani, imbattuta capolista italiana (5/5) e capolista di Euroleage (6/7). Per inciso, gli unici a battere finora le “scarpette rosse” sono stati la Virtus Bologna nella finale della Supercoppa e il Bayern Monaco di Othello Hunter (il primo pivot in A1 di Sassari) nella massima competizione europea. Poco male se arriverà la sesta sconfitta in questo ottobre denso di impegni, comunque Sassari ha fatto ben 11 colpi su 25 gare in trasferta. Il tecnico Cavina si aspetta una prestazione robusta, di grande continuità. Dovrà far a meno ancora degli infortunati Chessa e Devecchi, mentre non si sa se Diop, ormai rientrato nel gruppo, metterà piede in campo. Milano è senza Delaney e Moraschini.

Questa volta la rivalità tra le tifoserie è resa dolceamara dalla presenza come vice di Ettore Messina del Poz, il coach che ha fatto vivere un finale di stagione 2018/19 da sogno con quelle 22 vittorie di fila, la Europe Cup, la Supercoppa, e che pur nelle due annate condizionate dalla pandemia ha saputo tenere alto l'entusiasmo. E della persona Pozzecco, prima ancora che del tecnico Pozzecco, la città e l'isola conservano un ricordo affettuoso. Non incrinato dal divorzio dal presidente Stefano Sardara che l'aveva scelto con una geniale intuizione al posto del dimissionario Vincenzo Esposito. Certo, il vero test emotivo sarà quando Milano approderà a Sassari, ma già così è un sentito amarcord con chi è rimasto dalla stagione passata.

E con oggi sono 50 sfide. Dal 12 settembre 1989 quando la Philips Milano di McAdoo, Riva, D'Antoni e Meneghin tenne a battesimo la Dinamo neopromossa di A2, a stasera, quando il coach Gianmarco Pozzecco affronterà per la prima volta la sua ex squadra. Il match delle 17 al Mediolanum Forum di Assago mette di fronte i due club che hanno vinto più trofei italiani negli ultimi sette anni.

E con oggi sono 50 sfide. Dal 12 settembre 1989 quando la Philips Milano di McAdoo, Riva, D'Antoni e Meneghin tenne a battesimo la Dinamo neopromossa di A2, a stasera, quando il coach Gianmarco Pozzecco affronterà per la prima volta la sua ex squadra. Il match delle 17 al Mediolanum Forum di Assago mette di fronte i due club che hanno vinto più trofei italiani negli ultimi sette anni.

Il grande ex

Questa volta la rivalità tra le tifoserie è resa dolceamara dalla presenza come vice di Ettore Messina del Poz, il coach che ha fatto vivere un finale di stagione 2018/19 da sogno con quelle 22 vittorie di fila, la Europe Cup, la Supercoppa, e che pur nelle due annate condizionate dalla pandemia ha saputo tenere alto l'entusiasmo. E della persona Pozzecco, prima ancora che del tecnico Pozzecco, la città e l'isola conservano un ricordo affettuoso. Non incrinato dal divorzio dal presidente Stefano Sardara che l'aveva scelto con una geniale intuizione al posto del dimissionario Vincenzo Esposito. Certo, il vero test emotivo sarà quando Milano approderà a Sassari, ma già così è un sentito amarcord con chi è rimasto dalla stagione passata.

Due perse su 14

Per il Banco targato Demis Cavina un match con tanti stimoli e pochissimi rischi data l'evidente differenza tecnica e fisica con l'AX Armani, imbattuta capolista italiana (5/5) e capolista di Euroleage (6/7). Per inciso, gli unici a battere finora le “scarpette rosse” sono stati la Virtus Bologna nella finale della Supercoppa e il Bayern Monaco di Othello Hunter (il primo pivot in A1 di Sassari) nella massima competizione europea. Poco male se arriverà la sesta sconfitta in questo ottobre denso di impegni, comunque Sassari ha fatto ben 11 colpi su 25 gare in trasferta. Il tecnico Cavina si aspetta una prestazione robusta, di grande continuità. Dovrà far a meno ancora degli infortunati Chessa e Devecchi, mentre non si sa se Diop, ormai rientrato nel gruppo, metterà piede in campo. Milano è senza Delaney e Moraschini.

Datome e gli altri

Nonostante le assenze Milano dovrà decidere quale straniero resta fuori. Probabilmente uno dei centri tra Hines, Mitoglou e Tarczewski, dato che in Italia non c'è bisogno di così tanta stazza fisica. E c'è sempre Melli che da “5” può fare la differenza. L'olbiese Gigi Datome, al secondo anno milanese, è sempre il miglior tiratore da tre col 50%. Hynes da due non sbaglia quasi mai (80%) e nessuno dei giocatori dell'Olimpia tira sotto il 75% dalla lunetta.

Ultimo dato: Milano ha la miglior difesa italiana, concede appena 71 punti alle avversarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata