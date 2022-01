la Dinamo battuta in volata 

Pall. Brescia 97

Dinamo Sassari 86

Germani Brescia : Gabriel 7 (1/1, 1/3, 3 r.), Moore 3 (1/2 da tre, 2 r.), Mitrou-Long 24 (4/7, 4/12, 6 r.), Rodella ne, Parrillo ne, Petrucelli 11 (4/6, 0/1, 6 r.), Della Valle 22 (3/6, 4/9, 3 r.), Eboua (1 r.), Burns 10 (3/8, 1/1, 7 r.), Laquintana 11 (3/6 da tre, 2 r.), Moss (4 r.). All. Magro

Banco di Sardegna SS : Logan 22 (3/8, 5/9, 4 r.), Robinson 16 (2/3, 4/5, 3 r.), Kruslin 9 (1/1, 2/4, 1 r.) Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell 2 (1/5, 0/2, 2 r.), Bendzius 16 (½, 4/6, 10 r.), Mekowulu 2 (0/2, 0/1, 5 r.), Gentile 8 (2/3, 1/3, 1 r.), Diop 11 (4/6). All. Bucchi.

Arbitro : Giovannetti, Bartoli e Noce.

Parziali : 26-20; 42-43; 72-69.

Note . Usciti per falli: Diop al 36' (80-78). Tiri liberi: Brescia 20/26; Sassari 10/14. Percentuali di tiro: Brescia 32/65 (13/32 da tre, ro 12 rd 27); Sassari 30/60 (16/30 da tre, ro 5 rd 22).

Brescia è nuovamente superiore al Banco. Magari meno nettamente che all'andata, perché il 97-86 matura solo nell'ultimo minuto, ma non è un caso. La Dinamo fa quello che può lotta per 38' in un appassionante testa a testa, ma non può andare troppo oltre i suoi limiti. Che sono soprattutto dentro l'area, dove per un Diop in crescita c'è un Mekowulu che continua a latitare e un Burnell irriconoscibile.

Il coach Piero Bucchi ha scontato in tempo la quarantena, ma il suo rientro in panchina non è stato fortunato. Alla fine la gara l'hanno decisa tre fattori: la maggior forza in area di Brescia (notare anche il +7 a rimbalzo offensivo), i tanti, forse troppi liberi concessi alla Germani (12 tiri in più) e una rotazione effettiva a nove-dieci giocatori dei padroni di casa.

Le parole di Bucchi

«Abbiamo fatto una buona partita, siamo rimasti attaccati alla gara fino all’ultimo contro una squadra che sappiamo sta vivendo un momento di forma eccellente e su un campo complicato», ha dsetto coach Bucchi. «Siamo arrabbiati ed è giusto, non possiamo essere contenti dopo una sconfitta, ma credo che ci siano tante cose buone da portare via da questa partita. Alla fine loro hanno avuto più freddezza nei momenti finali ed è qualcosa su cui dovremo lavorare».

Cenni di cronaca

Parte meglio la Dinamo che con l'asse Robinson-Diop va a +7: 6-13 al 4'. Della Valle e i rimbalzi offensivi consentono a Brescia di ribaltare l'inerzia con un break di 18-5: 24-18. Sassari rientra e sorpassa con le triple di Logan e Kruslin nel secondo quarto arrivando sino al +5 poco prima del riposo. La gara è equilibratissima. Logan e Bendzius segnano da tre per l'ultimo vantaggio (76-78 al 34') e l'ultimo pareggio (81-81 al 37'). L'uscita per falli di Diop è disastrosa per la difesa. La Germani prende il largo con Mitrou-Long nell'ultimo minuto. Il distacco finale è bugiardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata