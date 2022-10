La Dinamo aspetta Onuaku e Treier 

Nella vittoria con Trento il play Robinson ha dato qualche segnale positivo nel primo tempo, giocando per la squadra senza accelerare vorticosamente o tenere troppo palla come nel secondo tempo. La chiave è proprio questa: se Robinson va insieme alla squadra, è giocatore devastante, se invece va per conto suo manda fuori giri l'attacco. Onuaku ha riproposto una prova con pochi acuti da dominatore e troppi passaggi a vuoto come intensità. Non è un discorso tecnico, perché in fondo al giocatore ammirato nella finale di Supercoppa e nei primi turni di serie A bastano 15' per andare in doppia doppia. Tanto si pensava non facesse rimpiangere Bilan. L'atteggiamento di Onuaku va a incidere sulla chimica di squadra. Controprova: Diop ha meno potenza e tecnica però si batte sempre come un leone e gli si perdona anche qualche ingenuità. Il segnale dato dal coach Bucchi è stato inequivocabile: Diop nel quintetto base al posto di Onuaku. E non a caso subito +12 con una buonissima difesa.

L'assenza dell'estone Treier, infortunatosi al gomito destro due mesi fa, pesa soprattutto su Bendzius, costretto a minutaggi eccessivi per un giocatore di 32 anni: 32 minuti in media, due in più della stagione scorsa. In aggiunta a questo la minore libertà goduta perché le difese ormai lo controllano ma anche l'assenza di Bilan bravo a chiamare i raddoppi e altrettanto nel scaricare la palla pure sul lato opposto.

La Dinamo deve ancora capire se può fare un'annata soddisfacente in Italia quanto quelle passate e magari migliore in Champions, oppure accontentarsi di oscillare tra fascia media e medio-alta. L'integrazione completa del centro Onuaku e il recupero dell'ala Treier sono i due fattori che incideranno maggiormente sulla stagione sassarese.

La Dinamo deve ancora capire se può fare un'annata soddisfacente in Italia quanto quelle passate e magari migliore in Champions, oppure accontentarsi di oscillare tra fascia media e medio-alta. L'integrazione completa del centro Onuaku e il recupero dell'ala Treier sono i due fattori che incideranno maggiormente sulla stagione sassarese.

L'assenza dell'estone Treier, infortunatosi al gomito destro due mesi fa, pesa soprattutto su Bendzius, costretto a minutaggi eccessivi per un giocatore di 32 anni: 32 minuti in media, due in più della stagione scorsa. In aggiunta a questo la minore libertà goduta perché le difese ormai lo controllano ma anche l'assenza di Bilan bravo a chiamare i raddoppi e altrettanto nel scaricare la palla pure sul lato opposto.

Robinson e Onuaku

Nella vittoria con Trento il play Robinson ha dato qualche segnale positivo nel primo tempo, giocando per la squadra senza accelerare vorticosamente o tenere troppo palla come nel secondo tempo. La chiave è proprio questa: se Robinson va insieme alla squadra, è giocatore devastante, se invece va per conto suo manda fuori giri l'attacco. Onuaku ha riproposto una prova con pochi acuti da dominatore e troppi passaggi a vuoto come intensità. Non è un discorso tecnico, perché in fondo al giocatore ammirato nella finale di Supercoppa e nei primi turni di serie A bastano 15' per andare in doppia doppia. Tanto si pensava non facesse rimpiangere Bilan. L'atteggiamento di Onuaku va a incidere sulla chimica di squadra. Controprova: Diop ha meno potenza e tecnica però si batte sempre come un leone e gli si perdona anche qualche ingenuità. Il segnale dato dal coach Bucchi è stato inequivocabile: Diop nel quintetto base al posto di Onuaku. E non a caso subito +12 con una buonissima difesa.

Il futuro

Sabato arriva la Virtus Bol ogna, capolista imbattuta e avversaria nella sfortunata finale della Supercoppa. Le motivazioni saranno a mille per tutti i biancoblù, anche per quei giocatori che finora non sono sembrati pienamente coinvolti nel gruppo.

Per capire se il gruppo si può compattare si dovranno attendere la trasferta di Digione (martedì) già decisiva per il cammino in Champions e la successiva gara di campionato a Trieste. Occhio alla coppa europea: non centrare uno dei tre posti per poi giocarsi il Round of 16 vuol dire uscire di scena e togliere una delle vetrine preferite degli americani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata