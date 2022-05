La Dinamo adesso ha il vantaggio 

PALL. BRESCIA 85

DINAMO SASSARI 91

Germani Brescia : Gabriel 12 (1/1, 3/7, 7 r.), Mitrou-Long 27 (5/11, 4/10, 3 r.), Mobio ne, Petrucelli 19 (4/4, 3/6, 2 r.), Della Valle 10 (1/3, 1/6, 2 r.), Eboua ne, Parrillo, Cobbins 3 (1/3, 4 r.), Burns (0/3, 0/1, 1 r.), Laquintana 2 (1/4, 0/2, 2 r.), Moore 4 (1/1, 1 r.), Brown 8 (4/8, 0/1, 11 r.). All. Magro

Banco di Sardegna SS : Pitirra ne, Bilan 14 (3/4, 0/1, 11 r.), Logan 15 3/7, 2/6, 3 r.), Robinson 15 (2/6, 3/5, 1 r.), Kruslin 2 (1/1, 0/3, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier, (0/1, 0/1, 2 r.), Burnell 13 (5/7, 0/2, 7 r.), Bendzius 16 (4/6, 1/3, 4 r.), Gentile 5 (0/2, 1/1, 2 r.), Diop 11 (5/7, 8 r.). All. Bucchi

Arbitri : Lanzarini, Giovannetti e Quarta.

Parziali: 24-15; 45-41; 57-67.

Note . Tiri liberi: Brescia 16/24; Sassari 24/31. Percentuali di tiro: Brescia 29/71 (11/33 da tre, ro 12 rd 25); Sassari 30/63 (7/22 da tre, ro 10 rd 31).

Brescia non è imbattibile. Sassari fa il colpaccio per 91-85 e rimette in parità i quarti scudetto. Ora due gare in casa per provare a conquistare le semifinali. Brava Dinamo a riuscire a fare piccoli miglioramenti: efficace difesa su Della Valle, qualche palla persa in meno e qualche tripla in più. Il risveglio nella ripresa del Robinson condottiero ha acceso un Banco che già dal secondo quarto aveva iniziato a incrinare le certezze di Brescia. Vittoria di squadra: sei in doppia cifra. Bilan esce per falli? Segna da sotto Diop e Burnell va in post basso. Bendzius non segna da tre? E allora attacca il ferro. Tanta varietà offensiva rispetto ai padroni di casa.

Le parole del coach

«L'importante era mettere la testa giusta nella gara di stasera», commenta Bucchi. «Soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara, abbiamo corretto in corsa alcuni errori. Bravo Diop a incidere quando è uscito Bilan, ci ha dato modo di resistere e farlo riposare. Volevamo tornare in Sardegna in parità».

Cenni di cronaca

Stessi quintetti di partenza ma Bucchi manda Kruslin su Mitrou-Long e Robinson su Della Valle. Subito caldo Bendzius, Bilan esce subito con due falli (uno dubbio) e Petrucelli è caldissimo dall'arco: 10-3 al 3'. Diop entra e colpisce da sotto, ma Della Valle inizia a segnare (24-13 al 9') a differenza delle guardie del Banco: 1/12 tra Robinson, Logan, Kruslin e Gentile. Burnell va in post basso (27-25), Brescia riprende quota e la Dinamo si ritrova a -10 ma ammortizza prima del riposo con Robinson e Bendzius.

Al rientro il Banco difende meglio, coinvolge Bilan e ritrova Robinson: parziale da 11-0 e vantaggio che tocca poi anche il +14 nell'ultima frazione. Brescia prova a risalire, Mitrou-Long entra in modalità God con due triple da sette metri e un'entrata, Brown converte il rimbalzo del -1 a 60 secondi, ma il tap in di Burnell sulla bomba sbagliata da Bendzius è letale.

