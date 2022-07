La Dinamo a Cagliari con le big 

Dai team europei che affronterà a Oristano alle amichevoli di Cagliari contro le grandi storiche del basket italiano. Manca ancora il quarto nome, ma la XII edizione del City of Cagliari propone già due nomi importanti: Varese e soprattutto Milano, neo campione d'Italia, che ha nell'olbiese Gigi Datome uno dei punti di riferimento. L'appuntamento col quadrangolare organizzato dalla Fip regionale è per il 10 e 11 settembre al PalaPirastu.

È il fine settimana successivo a quello del torneo di Oristano, dove le squadre ospiti sono Cevedita Olimpia Lubiana, Monaco (Francia) e Hapoel Tel Aviv. Del resto il ritorno alla formula originaria della Supercoppa Italiana (Final Four il 28 e 29 settembre, con Sassari contro Tortona in semifinale) riporta il pre-campionato al periodo pre-Covid e quindi un mese e mezzo di allenamenti e tante amichevoli prima dell'apertura della stagione, che l'anno scorso e due anni fa iniziava ai primi di settembre con la Supercoppa a gironi.

L'altra faccia della medaglia è che il ritiro inizia dopo Ferragosto. L'estate scorsa Devecchi e compagni si erano ritrovati a Sassari il 9 agosto, invece quest'anno la base sarà Oristano e l'appuntamento è per il 21 agosto, ben due settimane dopo.Nei prossimi giorni verranno fissate almeno altre due amichevoli, probabilmente tre per arrivare già in buona condizione alla Supercoppa Italiana, forse il torneo più abbordabile fra i tre italiani, visto anche il periodo.

Le avversarie di Cagliari

L'Olimpia Milano è la più forte squadra italiana. L'ha dimostrato vincendo il tricolore numero 29, la Coppa Italia e mancando le semifinali di Eurolega solo per gli infortuni a ripetizione. La squadra di Ettore Messina, senza più Gianmarco Pozzecco come vice perché ct della nazionale a tempo pieno, ha confermato alcuni big come Datome, Hines e Hall, e ha preso fuoriclasse come il play Pangos, l'ex Brescia Mitrou-Long, Tonut da Venezia e il centro del Barcellona Brandon Davis.

Novità anche nel Varese, che curiosamente sarà la prima avversaria del campionato, in trasferta, il 4 ottobre. L'allenatore è Matt Brase, arrivato dai Portland Trail Blazers (Nba) e la partenza di due ex sardi (Keene e Sorokas) è stata compensata con l'ingaggio di Ross e quello quasi concluso con Siim-Sander Vene. Nel torneo di Cagliari dell'anno scorso la Dinamo guidata da Cavina sconfisse in semifinale il Monaco di Germania in una gara vinta al fotofinish 86-85 con due liberi di Burnell (top scorer Clemmons con 19 punti) e perse poi in finale contro gli spagnoli del Baskonia per 84-72.