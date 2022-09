La Dinamo a caccia del tris 

Sassari. Non chiamatela semifinale minore quella del Regno Sardo-Piemontese, perché Sassari di Supercoppe ne ha vinte già due (2014 e 2019) e Tortona da matricola ha centrato la finale della Coppa Italia e il quarto posto con semifinale scudetto. Stasera alle 18 Dinamo e Derthona aprono a Brescia la prima giornata di una competizione ritornata alla formula della Final Four e che vedrà alle 20.45 la riedizione delle due ultime finali scudetto tra Milano e Virtus Bologna. C'è in palio la finale di un trofeo (domani alle 20.45 tra le due vincenti) che proprio perché viene assegnato a inizio stagione può riservare sorprese.

Le similitudini

Per molti versi Tortona ambisce a ripercorrere il cammino di Sassari che alla tredicesima stagione nella massima serie ha già messo in bacheca uno scudetto, due Coppa Italia e due Supercoppe, nel 2014 e 2019. Il Banco invece vuol partire forte per cancellare l'affanno della stagione passata e ricorda che quando ha raggiunto la finale della Supercoppa ha sempre vinto, battendo prima Milano e poi Venezia. A parte il richiamo storico, le due squadre hanno un altro punto in comune, Zare Markovski, perché il coach Marco Remondino divenne il vice del macedone portato in Italia proprio dalla Dinamo, quando era in A2 ed era guidata dalla famiglia Milia. Il veterano Bucchi contro l'emergente Ramondino è già una premessa di gioco solido e capacità di saper modificare tatticamente le gare.

I duelli

Entrambe arrivano dopo un ottimo pre-campionato nonostante le assenze. Che restano tre per la Dinamo: l'ala Treier, il capitano Devecchi e il play-guardia Chessa, mentre il Derthona è senza l'esterno Macura e il play-guardia Tavernelli. In cabina di regia l'appena rientrato Robinson se la vedrà con Christon, inserito nel secondo quintetto Eurocup l'anno scorso a Ulm. Dowe da una parte e Candi dall'altra sono non solo alternative ma giocatori che possono convivere col play dello starting five.