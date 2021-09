La diga dei pasticci: c’è da svuotare il lago Cinque paesi a secco 

C’è da abbattere l’avandiga di cemento per ridare finalmente piena capacità allo sbarramento artificiale di Maccheronis, a Torpè. L’ultima operazione di alta cantieristica, progettata per ampliare la diga sul rio Posada e rallentata da mille intoppi burocratici e legali, rischia ora di mandare in tilt il sistema di approvvigionamento idrico di cinque paesi. E non per un giorno: per almeno due mesi, il tempo necessario per svuotare il lago e abbattere la struttura in cemento che ora non serve più. Per Torpè, Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro si preannuncia un autunno di disagi.

La novità

L’ultimo passaggio di questa vicenda interminabile è la conclusione dei lavori delle paratie in acciaio che dovranno contenere il volume massimo di acqua invasabile, circa 22 milioni di metri cubi. Ma per chiudere definitivamente il cantiere, andato avanti per oltre un decennio, sarà necessario demolire l’opera provvisoria costruita proprio per consentire agli operai innalzare di cinque metri lo sbarramento in cemento. E per farlo l’invaso dovrà essere svuotato.

L’emergenza

Che fosse arrivato il momento di compiere questa operazione lo sapevano già i responsabili degli enti che gestiscono la diga, ma per gli amministratori locali è stata una novità. Venuta a galla proprio in questi giorni, durante una riunione tecnica che si è svolta nella sede del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, alla presenza dei rappresentanti di Enas, Abbanoa, della Protezione civile della Provincia di Nuoro e dei sindaci di Torpè, Posada e Siniscola. Le conseguenze di quest’ultimo intervento non promettono niente di buono per gli abitanti dei centri della Baronia e della Bassa Gallura e anche per gli operatori del mondo agropastorale. Svuotare la diga, significa lasciare tutti i comuni della zona con una riserva di risorsa idrica scarsa, soprattutto per il fabbisogno delle campagne e di conseguenza anche per le aziende agricole.

L’operazione

Il cronoprogramma è già stato presentato e prevede già dal 1 ottobre l’avvio dei lavori conclusivi, che secondo la tabella di marcia dovrebbero essere portati a compimento entro la fine di dicembre. «Siamo fortemente preoccupati – afferma il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu - La speranza è che la stagione delle piogge sia regolare in modo che il fabbisogno venga soddisfatto dalla fonte di Fruncu ‘e Oche, unica sorgente naturale che quando è a pieno regime fornisce acqua a Siniscola, al nostro paese e ai due centri di Budoni e San Teodoro». Il Consorzio di Bonifica ha assicurato che verranno conservati due milioni di metri cubi d’acqua, più un altro milione all’interno della cosiddetta “riserva bassa”. Resta da risolvere il problema dell’approvvigionamento dell’abitato di Torpè, servito dalla sola diga di Maccheronis e che ora rischia di restare a secco. L’idea, dunque, è quella di pompare l’acqua presente nella parte esterna dell’invaso, direttamente al potabilizzatore del paese, ma i rischi legati al prolungamento del periodo siccitoso potrebbero riservare gravissimi disagi.

L’ultimo pasticcio

Il caos d’autunno sembra essere l’ultima beffa di un progetto infelice, voluto per risolvere il problema dell’acqua nei centri costieri dell’Alta Baronia e finito per diventare un pasticcio. L’opera, finanziata con circa 6 milioni, era stata avviata nel 2006 ma l’impresa appaltatrice aveva chiesto una variante con un aumento dei costi. E così è iniziato un contenzioso. Dal 2013 tutto è rimasto bloccato e nel 2018 il cantiere si è riaperto grazie a un finanziamento regionale.

