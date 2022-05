La difficile impresa di risalire dalla B  

Una concorrenza spietata e un torneo di Serie B che si diverte a mandare all'aria ogni pronostico. Un torneo dove è facile cadere e complicato rialzarsi. «No, non sarà per niente facile»>, ha ricordato Radja Nainggolan giovedì scorso a “Il Cagliari in diretta”, «perché le squadre che salgono dalla B alla A creano sempre tanti problemi e chi scende dalla A alla B soffre tantissimo». Sarà anche per questo che, negli ultimi dieci campionati, sono state pochissime le squadre capaci di ritornare subito in alto. Come appunto fece il Cagliari: retrocessa al termine del campionato 2014-2015, la squadra rossoblù, pur tra qualche sofferenza, chiuse col primato, davanti al Crotone, riprendendosi un posto al sole. Durato fino a domenica scorsa, con il velenoso 0-0 in laguna.

Cagliari, Genoa e Venezia cercheranno di tornare subito su, ma la concorrenza sarà numerosa e spietata. A partire da quelle squadre che, nel campionato che sta per chiudersi con la finale dei playoff tra Monza e Pisa, hanno mancato la promozione. Come il Parma di Buffon, per esempio, o il Bari promosso dalla C e ancora Benevento, Como, Spal e chissà chi altro.

Una stagione da incubo, con appena 30 punti, peggior bottino di sempre nei tornei a venti squadre, e una retrocessione che ancora sanguina. Sei anni dopo, il Cagliari ritrova la Serie B. Allora fu una permanenza-lampo, con i rossoblù costruiti per vincere il campionato e capaci di portare a termine la missione: ritorno immediato in Serie A e da primi della classe. Fu un'impresa, quella della squadra affidata a Rastelli, anche perché i viaggi di andata e ritorno non sono affatto facili. Come dimostrano gli ultimi tre campionati, dove nessuna delle retrocesse è stata capace di riprendersi subito il paradiso perduto.

Nella giungla

La storia

Negli ultimi dieci campionati cadetti, solo in cinque circostanze nel terzetto di promosse c'era anche una delle squadre appena retrocesse. Nel 2012-13, Lecce, Novara e Cesena fallirono la missione, con i pugliesi addirittura precipitati in C per illecito sportivo. L'anno dopo, solo il Palermo si riprese subito il posto in A, da primo in classifica, mentre Siena e Pescara rimasero incagliate a metà classifica. Nel 2014-15, la risalita immediata, passando dai playoff, riuscì solo al Bologna, mentre Livorno e Catania rimasero fuori dal discorso promozione. Nella stagione successiva fu il Cagliari l'unica a riscattare la retrocessione, mentre il Cesena restò in B, col Parma costretto a ripartire dai dilettanti dopo il fallimento. Nel 2016-17, niente da fare per Carpi e Frosinone, mentre al Verona riuscì il colpo da secondo. L'anno successivo, risalita immediata per l'Empoli (primo), missione fallita per Palermo e Pescara. Nel 2018-19 l'ultima volta di una squadra retrocessa e subito promossa, il Verona, mentre Benevento e Crotone dovettero aspettare un altro anno. Poi solo flop: prima Empoli, Frosinone e Chievo, poi Lecce, Brescia e Spal e, nell'ultimo torneo, Benevento, Parma e Crotone, addirittura finito diciannovesimo e retrocesso in C. Messaggio forte e chiaro per il Cagliari: la Serie B non fa sconti e il ritorno in A bisogna meritarselo fin dal mercato estivo.

