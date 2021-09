La difesa rossoblù dietro la lavagna 

Prima Semplici e ora Mazzarri hanno provato a cambiare moduli e uomini, ma con risultati sconfortanti: le 13 reti fin qui subite da Cragno (9 gol) e Radunovic (i 4 di Milano) mettono il Cagliari alle spalle della sola Salernitana (14 gol) e al fianco dello Spezia nella classifica delle peggiori difese di questo avvio di Serie A. Un Cagliari che continua ad alternare la difesa a tre e a quattro, che ha già utilizzato cinque centrali, col solo Altare ancora in attesa dell'esordio. Ma anche la gara con l'Empoli ha messo in evidenza due dei punti deboli dei rossoblù, una fascia sinistra presa spesso e volentieri come punto di riferimento dagli avversari per colpire (lì è nato il vantaggio di Di Francesco junior) e le difficoltà sulle palle inattive (il raddoppio di Stulac è arrivato su azione d'angolo con tutto il Cagliari all'interno dell'area e nessuno a raccogliere la respinta). Tutte situazioni che il nuovo allenatore Mazzarri dovrà valutare appena il calendario gli consentirà di poter lavorare sui particolari.

Non un caso, perché proprio il reparto difensivo era considerato uno di quelli su cui operare in profondità, anche se poi i gol subiti non possono essere imputati alla sola retroguardia, ma a tutta la fase difensiva. Però, rispetto allo scorso anno, lì dietro il Cagliari è ripartito con quasi tutti i soliti noti. Gli unici volti nuovi sono il giovane Altare, al suo esordio in Serie A, e l'esperto Caceres, arrivato all'ultimo giorno di mercato. E non è questione di allenatori. Nelle 23 partite della gestione Di Francesco, il Cagliari è arrivato a incassare 41 reti (media di 1,78 gol a partita), mentre con Semplici le reti al passivo sono state 27 nelle 18 giornate tra la fine dello scorso campionato e l'inizio dell'attuale (media 1,5 reti ogni 90 minuti). Poco indicativo, ma da brivido, il ruolino con Mazzarri: due partite e 4 gol subiti.

Se due indizi possono essere una coincidenza e tre fanno una prova, cinque indizi rappresentano una condanna. Cinque partite e 13 reti subite, il Cagliari con la peggior partenza dell'era Giulini (appena 2 punti), ha scritto un altro piccolo record da libro degli orrori. Perché nei campionati a 20 squadre, da quando (stagione 2004-05) la società rossoblù ha riconquistato stabilmente un posto nel massimo campionato, mai il Cagliari aveva subito tante reti. Il record negativo precedente non è vecchissimo, anzi: lo scorso anno, infatti, con Di Francesco in panchina i gol al passivo erano 12. Uno in meno rispetto a oggi.

La linea nera

La banda del buco

Bollino rosso

Resta questo primo piccolo primato da incubo per una difesa indifesa, che somiglia sempre più a una banda del buco, e che non fa distinzioni temporali. Ogni momento, infatti, è buono per subire un gol: sono 7 quelli incassati nei primi 45 minuti e 6 nella ripresa, equamente distribuiti nei quarti di gara, con il picco delle 3 reti subite tra il 15' e il 30' del primo tempo. Battuto pertanto il record di 12 gol al passivo dello scorso campionato, servirà una soluzione per evitare di battere il record negativo assoluto, i 76 gol incassati nella stagione 2016-17. E per la precisione: allora, dopo cinque giornate, il Cagliari di reti ne aveva subite 11...

