La difesa dell’ambiente è un’odissea 

Biodiversità, antichi mestieri, scambi generazionali hanno caratterizzato l’intenso anno dei bambini della scuola dell’infanzia a Paulilatino. Grazie alle capacità e lungimiranza di dirigente e insegnanti sono stati protagonisti di un percorso scandito da progetti capaci di calarli nella realtà del territorio in cui vivono. In prima linea lo staff docenti: Franca Mula responsabile di plesso, Romina Pinna, Irene Piras e Salvatorica Bosso. Fondamentale la collaborazione con Laore e con l’associazione per le biodiversità di Sedilo Tyrsus e la capacità della dirigente Bonacatu Brasu di aprire la scuola al territorio.

Il viaggio

«Siamo partiti da Omero per raccontare ai bambini il viaggio di Ulisse. Chi meglio di Ulisse che, coraggiosamente insieme ai suoi compagni supera tante difficoltà, può aiutare i bambini ad essere coraggiosi e superare le difficoltà legate a questo periodo di pandemia?», spiega Franca Mula. Bimbi e insegnanti si sono quindi soffermati sulla vicenda che narra dell’incontro di Ulisse con Polifemo, ciclope pastore che munge le sue pecore/capre e che si addormenta dopo aver bevuto il vino. Da qui nasce un progetto parallelo.

Il progetto

«Dalla fantasia – proseguono le insegnanti - si riportano i bambini alla realtà quotidiana proponendo esperienze da vivere in prima persona». Ai piccoli scolari si spiega la storia del vino ad iniziare dalla pigiatura dell’uva, cosa che sperimentano in prima persona. A marzo, nel giardino della scuola, è stata infatti impiantata una piccola vigna: Tyrsus per ogni bambino ha procurato una barbatella di Cannonau e Moscato da mettere a dimora. «Quando ci saranno i primi frutti – prosegue Franca Mula - la vendemmia potrà essere fatta a scuola con i nonni, custodi dell’arte antica di produzione del vino». Altro progetto è quello “dal latte a formaggio”. «Partendo dal pastore ciclope Polifemo ci siamo calati nella realtà agropastorale e il latte arrivato a scuola è diventato formaggio. Ogni bambino ha realizzato una piccola forma di formaggio che, dopo circa un mese, è andato in dono alle famiglie per la festa del papà. La trasformazione del latte è stata un’esperienza meravigliosa per i bambini», spiega Franca Mula. Insieme al formaggio è stata donata anche una piccola bottiglietta di liquore di mirto.

«A gennaio – va avanti la docente - abbiamo portato a scuola le bacche di mirto, altra biodiversità presente nel territorio. Ai bambini è stata proposta una esplorazione sensoriale. Il mirto successivamente è stato messo in infusione dai nonni ed è diventato liquore». I doni sono quindi stati consegnati con un piccolo vassoio realizzato con la tecnica dell’intreccio.

Il grano e il pane

All’inizio dell’anno scolastico era inoltre stato avviato il progetto “dal grano al pane”. «Nell’ottica del riciclo ogni bambino ha portato a scuola un secchio di plastica che è stato personalizzato e riempito di terra per la semina del grano della tipologia “Senatore cappelli” e “monococco”, biodiversità procurate dall’agenzia Laore. La semina dei chicchi di grano dentro il secchio consentirà ai bambini di seguire la semina quando le spighe saranno mature».

