La difesa bunker rossoblù, è la seconda del torneo Radunovic imbattuto da 233’ 

Per ritrovare tre partite consecutive senza subire gol bisogna tornare indietro di quasi dieci anni, sino all’ottobre del 2012. Era l'esordio della coppia Pulga-López in panchina, dopo l'addio di Massimo Ficcadenti: triplo 1-0 a Torino, Bologna e Sampdoria. Sabato per Altare e compagni c'è il Bari, che si presenterà alla Domus con uno dei tre capocannonieri: Walid Cheddira, classe '98 appena convocato per la prima volta dal Marocco che vanta 4 gol in 5 giornate (come Gondo dell'Ascoli e La Mantia della Spal) più 5 in appena 2 gare di Coppa Italia. I biancorossi sono il secondo miglior attacco (9 reti) e in stagione hanno sempre segnato: fermarli vorrebbe dire mandare un segnale a tutto il campionato.

I 233' di imbattibilità di Radunovic (ultima rete incassata al 37' con la Spal da La Mantia) non sono un'abitudine per il Cagliari di recente: nella scorsa stagione non era mai successo di tenere a zero i gol subiti due volte di fila. E per trovare due successi consecutivi, anche lì 0-2 e 1-0 come contro Benevento e Modena, il nastro va riavvolto all'arrivo di Leonardo Semplici, vincendo a Crotone il 28 febbraio 2021 per poi ripetersi di misura col Bologna tre giorni dopo. Sabato lo stesso Radunovic, con le due parate su Acampora nel primo tempo e quella su Forte a inizio ripresa (tutte sullo 0-0), ha dato sicurezza al reparto che ha retto anche nei 32' più recupero in dieci per il rosso a Obert. Motivo per cui ora è tutta la difesa, non solo chi sta fra i pali, ad avere maggiore sicurezza: si era già visto col Modena, dove pur non riuscendo a chiuderla (nonostante le varie occasioni) i rischi di subire l'1-1 nel finale erano stati pochi, a differenza dell'avvio di secondo tempo.

Una difesa bunker per stabilizzarsi nel gruppo di vertice. Dopo cinque giornate il Cagliari ha la seconda miglior retroguardia della Serie B: tre le reti incassate da Boris Radunovic, meglio solo la Reggina (capolista col Brescia) che ne ha prese due. Un equilibrio che i rossoblù stanno trovando col passare delle settimane, dopo un inizio non perfetto, e che comincia a dare i suoi frutti: sabato col Benevento secondo "clean sheet” consecutivo, dato che il Cagliari non otteneva da maggio 2021 (porta inviolata contro Fiorentina e Milan, doppio 0-0 nella settimana dell'aritmetica salvezza).

Porta blindata

Crash test

Solidità chiave

«La nostra difesa si sta conoscendo ora», aveva ammesso Liverani dopo l'esordio in Coppa Italia col Perugia. Adesso, con oltre un mese di lavoro in più e il reparto completato dagli ultimi acquisti, la retroguardia sta iniziando a prendere le giuste misure: «Siamo stati molto ordinati in fase difensiva e, pur sbagliando qualche uscita all'inizio, centrocampo e difesa hanno sempre lavorato bene», ha detto il tecnico soddisfatto sabato al Vigorito. I tiri in porta subiti sono 16, quarto miglior dato del campionato (in testa il Frosinone, 12), e dopo aver iniziato la stagione in affanno come occasioni concesse adesso si vede qualche errore in meno. Vanno sistemate le fasce, soprattutto la sinistra ancora senza un padrone (a maggior ragione dopo l'espulsione di Obert, con Barreca in ritardo di condizione e Carboni che deve prendere le misure col calcio professionistico), ma la strada è quella giusta. E chiudendo la porta sarà più facile per il Cagliari sfruttare al meglio le qualità dei tanti giocatori offensivi per vincere le partite.

