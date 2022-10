La Dialisi resta senza nefrologo 

Cresce la tensione per la situazione sanitaria nel Marghine. Dopo 30 anni e il declassamento del laboratorio analisi, ora scatta l’allarme per il servizio dialisi, anche se la direzione della Asl di Nuoro smentisce la chiusura. In ogni caso, dal 17 ottobre il nefrologo e dirigente medico non sarà più in forza nel poliambulatorio di Macomer perché trasferito alla Asl di Oristano, lasciando sguarnita la struttura che rischia di essere trasformata in Cal (Centro di assistenza limitata).

Timori

C’è preoccupazione tra i tanti pazienti dializzati: temono di affrontare trasferte a Nuoro o in centri. «Che fine faranno i nostri dializzati? Un dramma - dice Francesca Madeddu, consigliere comunale di Silanus, che ha sollevato il problema sui social - perché questo crea disagi su disagi. Chiedo ai sindaci del Marghine quali azioni vogliono intraprendere per evitare che la dialisi di Macomer venga declassata, così come è avvenuto per il laboratorio analisi».

«Ho messo la grave situazione all’attenzione del direttore generale dell’Asl di Nuoro - dice Silvia Cadeddu, presidente del comitato socio sanitario del distretto di Macomer - il quale mi ha risposto che saranno trovate soluzioni idonee».

La replica della Asl