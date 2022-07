La dialisi è di nuovo in ginocchio 

«Quando c’è in ballo la vita delle persone, come in un reparto delicato come la Dialisi, è inaccettabile che non si vogliano trovare soluzioni per scongiurare il malfunzionamento dei servizi. Non si può chiedere ai medici e agli infermieri di fare miracoli, occorre che chi ha il compito di decidere si muova concretamente».

La protesta

Giampiero Bindo, dializzato e presidente dell’associazione nefropatici Apent, non sa più a che santo votarsi per affrontare una volta per tutte le emergenze del reparto Dialisi di Carbonia «Le promesse dopo sit-in e manifestazioni non hanno portato a nulla – dice – la carenza del personale, prima degli infermieri e ora dei medici, è ormai da anni che incide negativamente sul servizio dialisi che non è più quel reparto di eccellenza invidiato a livello nazionale che è stato fino a qualche anno fa. Da 27 infermieri del passato ora siamo passati a 20, da 7 medici siamo scesi a 4». Non serve essere esperti in tema di risorse umane per capire quanto siano esigui questi numeri a fronte di un reparto che segue circa un centinaio di pazienti e che, a differenza di altri ospedali, lavora sette giorni su sette e vanta un preziosissimo e insostituibile servizio notturno: «Con questi numeri non si ha la garanzia di vedere garantita a tutti una terapia ottimale – puntualizza Bindo – e si corre il rischio di essere costretti a viaggiare verso altri ospedali, fatto assurdo perché il Sirai è sempre stato una tappa di arrivo all’eccellenza e non di partenza». I medici e gli infermieri fanno quello che possono senza risparmiarsi: «Stiamo parlando di persone che hanno profondamente a cuore il benessere dei pazienti, che saltano ferie da tempi lunghissimi. Per consentire loro una rotazione in modo da garantire i turni di riposo necessari a essere in forze si è deciso di cancellare il turno pomeridiano di dialisi. Questa è una situazione insostenibile: se ci fosse una sinergia con il reparto gemello di Iglesias, perlomeno nei giorni in cui quello del Sirai è in maggiore criticità, forse si potrebbe ridurre la mole di lavoro per tutti, ma ad oggi non sembra praticabile. Il risultato è che se a Carbonia manca un solo medico il reparto rischia la paralisi. Uno stop che il territorio non può permettersi, la politica deve intervenire, questo lo chiediamo con la massima urgenza».

L’incontro

La politica in un passato molto recente era già intervenuta: « L’importanza della dialisi impone la massima attenzione – sottolinea Fabio Usai, consigliere regionale del Psd’Az che anche ieri era al lavoro su questo tema – lo stesso presidente Solinas nei mesi scorsi si è interessato al problema e la dialisi notturna, fondamentale, è stata preservata. Siamo anche intervenuti nel momento in cui la carenza di infermieri si stava rivelando critica esattamente come ora sta accadendo per i medici: certamente i pazienti non saranno lasciati soli a lottare perché, è bene ribadirlo, parliamo di un settore dove un’ora di ritardo nella terapia può mettere a rischio una vita». Ieri pomeriggio si è già arrivati a un incontro tra dirigenza Asl e i primari facenti funzioni di Carbonia e Iglesias, ma l’auspicata sinergia tra i due reparti al momento sarebbe ancora complicata. Mercoledì prossimo ci sarà un nuovo incontro.