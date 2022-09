La descrizione di un attimo Roberto Ortu, bellezza in un ciak 

Le parole evocano le immagini, le immagini fortificano le parole rendendole un mondo a sé. Per alcuni impenetrabile, per altri l’accesso a un viaggio che può condurre in mete che non ci si aspettava. Mete che ha avuto il coraggio di esplorare Roberto Ortu, 31 anni regista di San Sperate tra i più apprezzati sulla scena, che ha firmato la regia del nuovo singolo di Elodie e Joan Thiele “Proiettili”, per la produzione di Borotalco.tv, colonna sonora del film “Ti mangio il cuore” girato da Pippo Mezzapesa nelle sale dal 22 settembre.

Il talento

Un film dai connotati forti, presentato alla Mostra di Venezia, tratto da una storia vera, che vede per la prima volta Elodie come attrice protagonista. Un esordio significativo, che segna un nuovo inizio per l'interprete romana. Un nuovo inizio di cui Roberto Ortu è stato testimone diretto, ricoprendo un ruolo centrale. «Ho conosciuto Elodie ad agosto 2022, nel momento in cui abbiamo iniziato a girare il videoclip», racconta Ortu. «Mi ha subito colpito il suo desiderio di mettersi in gioco e il suo volere un approccio diverso ai soliti video che aveva girato sino a quel momento. Sta cominciando un nuovo percorso e aver contribuito all’avvio di questa nuova fase è stato indubbiamente un onore».

Videoclip e musica

Un connubio prezioso, reso tale dallo sguardo attento di Roberto Ortu capace di entrare dentro una canzone – scritta da Joan Thiele ed Elisa – carica di pathos, caratterizzata da un andamento malinconico e a tratti cupo, permeata da un’intensità che lascia il segno. Il bianco e nero con cui è stato girato il film rimane e si rivela scelta vincente, così come i contenuti forti di un film dove la passione tra Andrea e Marilena e la violenza tra le due famiglie rivali Malatesta e Camporeale si sviluppano in una Puglia atavica e rurale, dove il tempo sembra si sia cristallizzato. Elodie è padrona dei luoghi in cui si muove, lo struggente e isolato palazzo Nervi a Margherita di Savoia. Un leggero vento le scompiglia i capelli, la sua è una sensualità dolce, mai sopra le righe. Il videoclip si apre subito con un’immagine forte, grida di sottofondo accompagnano lo sparo alla candida statua della Madonna di cui viene scheggiata una parte del capo. Joan Thiele indossa un mantello nero, ha un volto espressivo, che sa mutare a suo piacimento, rendendolo più contratto in alcuni punti e maggiormente rilassato in altri. Le due donne sembrano cercarsi costantemente, quasi senza riuscire a trovarsi. I piani stretti di Roberto Ortu esaltano i loro visi, ipnotici e ammalianti. «Ho deciso di mantenere il bianco e nero», racconta Ortu, «perché volevo rimanere fedele all’idea centrale del film. Appena ho ascoltato il pezzo, ho provato suggestioni molto intense e subito mi ha dato l’idea di un luogo desertico dove ambientare il tutto. Un videoclip deve essere complementare al film, mai scavalcare la sua trama». Frazioni di secondo, dove si celano sentimenti, timori e tormenti per cui vale la pena interrogarsi.