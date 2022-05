La darsena sul Temo torna al Comune 

Dopo anni di gestione da parte della società Porto di Bosa spa il Comune si riprende la sua darsena. La società privata, facente capo alla famiglia Molinas, si era opposta alle ordinanze comunali che avevano sancito già nel 2016 la revoca dell’affidamento temporaneo della concessione demaniale rilasciata alla Porto di Bosa spa.

La decisione

Lo scorso 10 maggio, con sentenza pubblicata il giorno successivo, il Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale ha posto fine alle controversie legali respingendo il ricorso presentato dai privati e sancendo la piena legittimità del Comune a rientrare nella disponibilità del suo bene. Dal 12 maggio, quindi, il Comune è il gestore della sua darsena e nei giorni scorsi ne ha informato i diportisti che hanno i natanti ormeggiati nell’impianto. «Vi informiamo che tutti i servizi di assistenza alla piccola nautica da diporto che trova ricovero nella darsena faranno capo al Comune di Bosa»: questo il testo del messaggio rivolto agli utenti che, se vorranno conservare il posto barca finora occupato, dovranno mettersi in contatto con gli uffici di economato dell’Ente e regolarizzare la loro posizione. «In Consiglio comunale verrà discusso il nuovo regolamento per la gestione dell’impianto – spiega il sindaco Piero Casula – Ovviamente, esso dovrà stabilire norme chiare, garantire gli utenti bosani e creare le condizioni per un rilancio della struttura che vorremmo diventasse un’opportunità per l’offerta turistica della nostra cittadina, per l’avvio di un percorso fluviale, per la creazione di posti di lavoro».

La gara d’appalto

Ma il Comune non potrà certo gestire l’impianto in prima persona e, perciò, i suoi uffici lavorano per predisporre una gara d’appalto. Si discute sul fatto che esso possa prevedere anche la gestione degli approdi nelle banchine del Temo o se esse debbano, invece, essere oggetto di un appalto specifico. La questione non è di poco conto, se si considera che lungo il corso del fiume sono stimati finora oltre duecento punti di ormeggio che sarebbero facilmente accessibili se venisse realizzato il dragaggio del Temo. Sulla questione, i gruppi di opposizione hanno presentato un’interpellanza al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici Silvano Cadoni, chiedendo chiarimenti sul previsto e progettato intervento di dragaggio e se non sia il caso che il Comune si doti di una draga anche di piccole dimensioni.