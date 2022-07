La crisi svuota le piazze di Nottinsieme 

Complice certamente la crisi economica, il fatto che ci si sia pian piano disabituati a uscire, anche per i casi di Covid in aumento, non sono pochi i commercianti che, invece, hanno rinunciato all’apertura notturna: «L’ultimo mercoledì abbiamo tenuto chiuso – spiega Tony Bove, commerciante – non sappiamo se aderiremo alle prossime date ma siamo molto titubanti. I costi sono maggiori dei benefici, c’è molta incertezza economica e gli aumenti in bolletta non aiutano a far uscire le persone, nemmeno i saldi stanno contribuendo alle vendite». Poche persone a passeggio per il centro ma almeno bar e ristoranti stanno lavorando: <Ogni mercoledì il locale è pieno di famiglie – racconta Alessandro Puddu, barista – non possiamo certamente lamentarci, il nostro settore sta lavorando anche grazie a Nottinsieme» .

Una città divisa a metà tra chi si sforza per fare animazione e turismo in centro e chi decide di andare direttamente nei comuni limitrofi senza nemmeno dare un’opportunità alla propria realtà: «Sto notando poca partecipazione da parte dei cittadini mentre l’organizzazione si sforza per tenere il centro vivo – dice Erica Fanni, commerciante - non è il Nottinsieme che abbiamo conosciuto negli anni passati con le strade piene di gente ma io sono fiduciosa: ho aperto e continuerò a farlo tutto luglio e agosto nella speranza che le persone riprendano ad uscire in centro».

Notti semideserte in centro a Carbonia: la crisi danneggia anche la manifestazione Nottinsieme, ideata anni fa per i mercoledì di luglio e agosto con lo scopo di portare un po’ di ossigeno alle attività commerciali. Ma gli unici a lavorare bene sono i bar e qualche ristoranti, mentre negozi del centro rinunciano persino a aprire la notte.

Spaccatura

I concorrenti

La concorrenza dei Comuni limitrofi non aiuta e le persone si dividono tra varie opportunità: < Fino allo scorso anno il mercoledì era il giorno dedicato a Carbonia – racconta Sandro Soddu, commerciante – quest’anno ho visto che ci sono appuntamenti fissi anche in altri paesi e questo non aiuta. Nonostante tutto noi abbiamo lavorato, speriamo che le prossime date possano essere più partecipate» . Carbonia pare aver perso almeno in parte la sua forza attrattiva rispetto ai centri vicini, un tema più volte ripreso anche nelle discussioni sui social: « L’opinione pubblica si divide sempre tra contenti e scontenti ma in pochi paiono disposti a dare una mano nel provare a risollevare la città – dice Gianfranco Marongiu, presidente della Pro Loco – stiamo facendo grandi sforzi ma l’area interessata dall’evento è molto vasta ed è impossibile riempire tutto il centro. L’ultimo mercoledì in piazza Roma c’erano tanti bambini e i genitori hanno apprezzato le bancarelle . Per noi la manifestazione è da considerarsi riuscita, soprattutto considerando il periodo, ma se si pensa che possa essere ulteriormente migliorata siamo aperti al contributo di tutti».

