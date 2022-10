La crisi riaccende i forni del pane 

Il caro-bollette fa impennare i prezzi di prodotti di largo consumo come pane e pasta. Un chilo di pane fresco realizzato con farina di grano costa fino a 4,29 euro al chilo. Sugli scaffali dei negozi i costi salgono vertiginosamente e allora le famiglie, che nei paesi hanno disponibilità di un vecchio forno a legna, rispolverano il fai-da-te. Un modo per risparmiare, come si faceva un tempo. Si torna a portare in tavola il pane fatto in casa, magari usando il lievito madre per renderlo più digeribile.

Più vendite

Le vendite di farina balzano sopra la media degli ultimi anni. «Riscontriamo un incremento di vendite della farina. È vero che da noi riunirsi per produrre il pistoccu è una tradizione, ma negli ultimi tempi sempre più persone acquistano la materia prima». A confermarlo è Nandina Demurtas, 36 anni, erede della famiglia che in paese, nel 1930, ha avviato il molino. Il cliente tipo oscilla tra i 45 e gli 80 anni. Le persone più anziane acquistano dai 3 ai 5 chili di farina, le più giovani anche 15 chili. Preferenze? Dipende dalle ricette familiari, tuttavia la scelta della tipologia è mista tra integrale, semolino e rimacinata». Le quotazioni record raggiunte dal grano hanno conseguenze sul carrello della spesa con i prezzi che aumentano di 10 volte dal campo al pane sugli scaffali. Alla luce dei continui rincari impastare e cucinare il pane tra le mura domestiche sta diventando una necessità. Il peggio deve arrivare: «Nei prossimi mesi - ammette Vito Arra (60), fondatore del pastificio I sapori d’Ogliastra a Lanusei - si prevede un calo della produzione e si tornerà alle antiche abitudini domestiche. Il pistoccu è il pane del futuro perché non c’è spreco».

La testimonianza

Per andare incontro agli anziani anche i giovani mettono a disposizioni muscoli e buona volontà. Manuela Mameli ha 34 anni e la sua vita professionale la porta a vivere lontano da Triei, comunità a cui è legata e dove non appena può rientra anche per coltivare l’antica arte di produrre il pane: «Aiuto in casa da sempre e mi fa piacere conoscere tutto. Sono dell’idea - afferma la cantante - che le origini fanno la persona e non solo, la rendono autentica. È un momento storico disastroso per tutti. Sono grata a mia madre e mia nonna per avermi insegnato».