La crisi post Covid svuota l’università 

Resta attivo, per garantire la sicurezza sanitaria, il contingentamento agli ingressi della mensa universitaria in via dei Mille. Sebbene il take away, disponibile su prenotazione, sia apprezzato e funzioni, alcuni studenti hanno segnalato qualche disagio per le prenotazioni del pasto da consumare in mensa: pochi i posti rispetto all’utenza, finestre di prenotazione con orari non sempre compatibili con il termine delle lezioni: «Le mense vengono equiparate ai ristoranti», spiega Libero Meloni, neo direttore generale Ersu Sassari. « A ogni tavolo non possono sedere più di quattro persone, devono essere garantiti il distanziamento e la sanificazione di tavoli e sedie al termine del pasto».

Secondo gli uffici amministrativi le matricole che hanno fatto domanda di borsa quest’anno sono circa 400 in meno rispetto al 2020/21. Un calo in linea anche col resto dell’isola e condizionato dalla difficile situazione economica delle famiglie sarde. Il dato in contrazione arriva quando si torna nella fase di piena operatività. Dopo oltre un anno e mezzo, le lezioni saranno in presenza, favorendo anche un ritorno alla normalità nelle strutture residenziali di Ersu.

La crisi economica post lockdown potrebbe aver condizionato la scelta di proseguire gli studi per molti studenti sardi. Secondo i dati di Ersu Sassari, per il nuovo anno accademico sono pervenute 4430 domande di borse di studio contro le 5200 del 2020. A chiedere un posto in una delle residenze dell’ente sono stati 691 studenti, 140 in meno rispetto allo scorso anno.

Servizi da rivedere

«Questa situazione richiede una revisione degli obiettivi perseguiti», commenta Massimo Sechi, presidente di Ersu Sassari. «È necessario migliorare lo standard e il numero dei servizi resi ad una popolazione studentesca che risente del calo demografico, ma anche della nuova crisi sociale ed economica del nostro territorio».

I turni per mangiare

Sono in totale 150 i posti a sedere previsti in contemporanea per ogni turno di ciascuno dei due pasti giornalieri. «Per garantire il rispetto delle prescrizioni, non possiamo al momento fare altrimenti - sottolinea Meloni - in questo modo evitiamo file e assembramenti». Nel mese di ottobre l’Ersu ha però rilevato che circa il 25% dei prenotati non si presentava causando spreco di cibo e togliendo la possibilità ad altri studenti di poter usufruire del pasto in mensa.

