«La crisi? La sfidiamo lavorando» 

Ci si può arrendere alla crisi, e chi lo ha fatto davvero non aveva alternative. Ma si può anche provare a combattere, a sfidarla guardandola negli occhi, nella speranza che l’incubo delle attività paralizzate dalla pandemia stia per concludersi. Questo è lo spirito con il quale c'è chi è pronto a riaprire i battenti o, addirittura, ad avviare una nuova attività.

Si riapre

Ad esempio c’è chi riapre un’attività di famiglia chiusa da oltre 25 anni: «Lavoravo come autista di pullman, ma con l’arrivo del Covid tutto si è gradualmente fermato – racconta Agnese Melis, titolare di un’ortofrutta nella frazione di Cortoghiana – nel 1995 avevamo chiuso la bottega di famiglia. Mi sono fatta coraggio e l’ho riaperta insieme a mio figlio. È una vita di sacrifici, mi sveglio alle 3 del mattino per fare il carico di frutta e verdura fresca, ma sono contenta. Mia madre ha passato la sua vita in bottega, sarebbe orgogliosa di me». Riprende dopo una lunga pausa anche Francesco Mei, proprietario di un salumificio: «Lavoro in questo campo dal 2015, a fine 2019 ho fermato l’attività per trasferirmi in un nuovo locale. Pensavo di poter riaprire dopo qualche mese, ma la burocrazia e il Covid mi hanno bloccato per un anno e mezzo - racconta - Dopo tante peripezie, ho terminato i lavori del nuovo locale e sono finalmente riuscito a ripartire».

Assunzioni e aperture

Al ristorante Tanit, che proprio in questi giorni festeggia i 40 anni, saranno assunte otto persone, fra cuochi, camerieri e giardinieri. «Decisione dettata dalla speranza – sottolinea Maxwell Frongia, gestore della struttura – e dalla ponderazione di aver adottando tutte le misure anti Covid: siamo certi che ci aspetti una estate di lavoro intenso ma inquadrato sotto le norme della sicurezza e dopo 40 anni crediamo di aver raggiunto la nostra missione anche sotto il profilo occupazionale perché potremmo anche non fermarci alle otto assunzioni previste». Tra chi ha fatto il grande passo aprendo una nuova attività c’è Marco Abis: «Ho 20 anni di esperienza come fabbro, lavoravo come dipendente spesso lontano da casa – racconta - quando tutto si è fermato ho deciso che la mia vita doveva prendere un’altra piega. Ho aperto una partita Iva e oggi lavoro in proprio, con un laboratorio tutto mio. Molti clienti stanno approfittando dei bonus ristrutturazione, sto iniziando ad ingranare». Non si arrende e dimostra tutta la grinta dei suoi 21 anni anche Rebecca Bove, di Carbonia, discendente di due generazioni di commercianti nel settore dell’abbigliamento e della moda. È in in procinto fra pochi giorni di aprire (dopo averlo rilevato) un negozio di abbigliamento in via Gramsci: «Chiaro che non posso negare di discendere da una famiglia specializzata in questo settore – spiega – ma sto investendo piccoli risparmi personali: c’è un pizzico di orgoglio e la convinzione che sia il momento giusto perché questo periodo nero finirà o quanto meno si attenuerà, e mi vorrei far trovare pronta».

RIPRODUZIONE RISERVATA