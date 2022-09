La crisi dimezza l’obolo :  «Fedeli in difficoltà da Bonaria a San Michele»  

Il Covid contagia (anche) la carità e dimezza le offerte. Quelle che si mettono in chiesa e aiutano a far fronte alle esigenze dei più bisognosi. Complici la paura (che ancora incide sul numero dei fedeli presenti alle celebrazioni) e la crisi feroce che ha fatto schizzare i prezzi ma non lo stipendio (per chi ha la fortuna di averlo), anche le chiese di Cagliari fanno i conti con una riduzione dei fondi. E se è vero che la generosità dei cagliaritani è fortissima quando accadono tragedie (come nel caso di Martin, morto dopo essere stato travolto da un autobus in viale Diaz), lo è altrettanto che la pandemia ha modificato le abitudini di tutti, fedeli compresi.

«Calo del 25 per cento»

«Anche con la fine delle restrizioni si continua a registrare il calo», conferma padre Salvatore Mura, che fa parte della comunità dei frati Mercedari presenti a Bonaria, «certamente la presenza della Madonna fa sì che si possa far fronte alle necessità, ma non esagero se dico che le offerte sono calate di almeno un quarto». Giusto per fare un esempio: se prima, tra tutte le celebrazioni domenicali e del resto della settimana, l'obolo arrivava anche a mille euro, oggi oscilla tra i 500 e 700 euro.

Padre Daniele Giombini (dell'Ordine dei frati minori conventuali, o frati neri, presenti nella chiesa di San Francesco d'Assisi e in quella dell'Annunziata) è preoccupato più per lo sfilacciamento dei gruppi. «A San Francesco avevamo anche un centro sociale gestito dai laici che dava supporto a circa cinquanta famiglie. Purtroppo anch'esso è vittima del Covid, seppure ora stiamo cercando di ricostruire tutta la rete dell'assistenza, visto che la povertà è in crescita e, d'altra parte, si assiste a un calo delle offerte dovuto alla minore affluenza e alla crisi. Un calcolo preciso non lo abbiamo fatto, ma direi che parlare di una riduzione di un quarto non è azzardato».

Crisi e rincari