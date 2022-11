La creatività contro il disagio 

Non solo riqualificazione urbana e ambientale nei due quartieri che si affacciano sull’ansa sud del golfo, l’Intervento territoriale integrato ITI, maxi progetto del Comune della portata di 20 milioni di euro, investe sui giovani per la rigenerazione del tessuto sociale. Obiettivo, partire dal contesto scolastico per raggiungere l'integrazione con la comunità e far sentire gli studenti protagonisti di questo processo.

I progetti

Destinatari dell'iniziativa, gli studenti del liceo artistico e musicale De Andrè, impegnati in una serie di attività in un’ottica di condivisione di percorsi. Un laboratorio teatrale, partito ieri e che finirà a giugno con una rappresentazione itinerante delle Metamorfosi di Ovidio nei luoghi significativi del quartiere e fino alla porta del teatro Michelucci, come destinazione simbolica di uno spazio che viene restituito alla città, e la realizzazione di un'App e di un catalogo, dopo una ricognizione per le strade della città alla scoperta di tesori nascosti, utile per turisti, visitatori e residenti. «Dobbiamo creare tutte le condizioni possibili perché i ragazzi si sentano protagonisti della vita della collettività», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, presentando il progetto e sottolineando l'importanza delle azioni volte al recupero del disagio giovanile, in qualsiasi forma, all'indomani della tragica morte di un quattordicenne che ha scosso la città.

Obiettivo giovani

«Il quartiere e la nostra scuola sono caratterizzati da un contesto, a volte, difficile e dal fenomeno della dispersione scolastica, senza che i giovani riescano a trovare una strada alternativa», ha spiegato la vice dirigente del liceo De Andrè, Emanuela Lutzu: «Questo progetto è uno dei tentativi che la scuola mette in atto per intercettare i problemi dei giovani e contribuire al loro recupero attraverso l'inclusione. È con questi progetti che invitiamo i ragazzi a mettersi in gioco per sconfiggere la paura di fallire, per dare loro l’opportunità di scoprire delle attitudini che non pensavano di avere e perché la realizzazione di prodotti utili alla collettività è uno strumento di gratificazione che li rafforza». Ed è ai giovani che sarà dedicata la programmazione europea dell'Agenda urbana di Olbia, di cui l'Iti fa parte: «L'interesse verso la componente sociale più fragile e delicata emergerà con forza nella programmazione 2022-2030, coinvolgendo nei progetti tutte le scuole di ogni ordine e grado e ancorando l'università a quelle superiori», ha anticipato la project manager del Comune, Gianna Masu.