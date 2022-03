La Costa Smeralda ha sessant’anni: dal mito al business 

Il primo incontro, nel dicembre del 1958, in realtà, non era stato esattamente un colpo di fulmine: «Per raggiungere la zona dove ero diretto, bisognava partire di buon’ora. - raccontò l'Aga Khan - Infatti la strada era un sentiero di campagna e così, dopo quattro ore, arrivai con una jeep ad Abbiadori. Da qui, a piedi, proseguii verso Capriccioli. Faceva freddo, pioveva e c’era vento. Arrivato a Capriccioli mi fu impossibile identificare i terreni che avevamo acquistato. Nell’area non c’era una sorgente d’acqua potabile, non esisteva un telefono nel giro di parecchi chilometri ed il viaggio in jeep dalla Costa Smeralda ad Olbia e ritorno era non meno di otto ore». La folgorazione arriva due anni dopo, in estate. «Per motivi legati ai miei impegni internazionali avevo viaggiato molto in tutto il mondo, - scrive - eppure non avevo mai visto luoghi altrettanto attraenti come quelli».

Sessant’anni e non sentirli. In principio fu il sogno di un paradiso esotico a due ore da Londra per un gruppo di rampolli dell’alta finanza internazionale. Poi è arrivata la costruzione di un mito turistico internazionale, business e insieme sistema economico integrato capace di capovolgere in pochi anni le sorti di un angolo di Sardegna, allora tra i più poveri. Quando vento e mare e granito non facevano ricchezza. Monti di Mola (e dintorni) è diventata ufficialmente Costa Smeralda il 14 marzo 1962 con la costituzione del Consorzio. L’atto di nascita a Olbia, corso Umberto 193, davanti al notaio Mario Altea, di Tempio.

La nascita

Sua Altezza Karim Aga Khan, 49° Imam dei musulmani ismailiti, il 14 marzo del 1962, non ha ancora compiuto 26 anni e ha già investito 25.000 dollari in Gallura. Con il principe, il suo braccio destro, l’avvocato André Ardoin, il fratellastro Patrick Guinness, dinastia della birra, il finanziere inglese John Duncan Miller, il primo ad avere scoperto la costa di Monti di Mola, Renè Podbielski e Felix Bigio. I terreni, allora 1800 ettari nel comune di Arzachena, erano stati acquistati negli anni precedenti e già nel 1961 c’era stata una lettera d’intenti tra i sei soci fondatori.

Il primo incontro, nel dicembre del 1958, in realtà, non era stato esattamente un colpo di fulmine: «Per raggiungere la zona dove ero diretto, bisognava partire di buon’ora. - raccontò l'Aga Khan - Infatti la strada era un sentiero di campagna e così, dopo quattro ore, arrivai con una jeep ad Abbiadori. Da qui, a piedi, proseguii verso Capriccioli. Faceva freddo, pioveva e c’era vento. Arrivato a Capriccioli mi fu impossibile identificare i terreni che avevamo acquistato. Nell’area non c’era una sorgente d’acqua potabile, non esisteva un telefono nel giro di parecchi chilometri ed il viaggio in jeep dalla Costa Smeralda ad Olbia e ritorno era non meno di otto ore». La folgorazione arriva due anni dopo, in estate. «Per motivi legati ai miei impegni internazionali avevo viaggiato molto in tutto il mondo, - scrive - eppure non avevo mai visto luoghi altrettanto attraenti come quelli».

Il progetto

Il Consorzio prevede da subito un comitato di architettura, ancora esistente, con rigidi vincoli paesaggistici ed architettonici. Molto più rigidi di quelli imposti dalle normative dell’epoca. Nell’équipe incaricata di redigere il piano di urbanizzazione ci sono i più bei nomi dell’epoca: Luigi Vietti, Michele Busiri Vici, Jacques Couelle e Antonio Simon Mossa. I fondatori si impegnano a non costruire nulla fino alla redazione del piano. Il cuore intorno a cui si sviluppa il villaggio è la piazzetta, il nucleo delle villette di Sa Conca e l’hotel Cervo nel 1964. Un anno prima il Cala di Volpe, sinuoso castello disegnato da Jacques Couelle e il Pitrizza di Vietti celebre per la piscina di acqua di mare nella roccia. Completa il quadro degli hotel, nel 1965, il Romazzino.

La Costa Smeralda si propone fin da subito come un modello economico integrato con un piano organico che prevede gli investimenti immobiliari, servizi, viabilità e tutto ciò serve a una destinazione turistica di alto livello. Un sistema fino ad allora sconosciuto in Sardegna con un investimento iniziale di circa 45 miliardi presentato nel gennaio del 1962 alla Regione e ai Comuni di Arzachena e Olbia (marginale dal punto di vista territoriale ma centrale per trasporti e servizi). Intorno al progetto madre nascono non solo Alisarda, e le altre società che gravitano intorno all’aeroporto di Olbia, ma la Biancasarda (che si occupa di biancheria e lavanderia), la Cerasarda (ceramiche, ancora in attività), i Cantieri nautici Costa Smeralda. Tradotto: migliaia di posti di lavoro.

Il jet set

Negli anni Sessanta arrivano le teste coronate d’Europa: Margareth d’Inghilterra con il marito Tony Armstrong Jones, Ranieri di Monaco con Grace Kelly e una Caroline ancora bambina, fino alla luna di miele di Carlo d’Inghilterra e Diana negli anni Ottanta. Si spostano verso la Costa Smeralda, che insidia il primato di Saint Tropez, anche le star del cinema e della moda come Brigitte Bardot, Alain Delon, Yves Montand. La regina dell'epoca è l’indossatrice Bettina immortalata da Henry Cartier Bresson, uno dei numerosi amori di Ali Khan, il padre di Karim.

I nuovi padroni

Tutte le favole finiscono e quella del principe e la Gallura non ha fatto eccezione. Dopo l’interminabile diatriba del discusso Master Plan, che nella sua ultima versione prevedeva due milioni di metri cubi, l’Aga Khan nel 2003 cede l’intero pacchetto (hotel e 2.400 ettari di terreni non edificati) alla Colony capital di Tom Barrack che nove anni dopo passerà il testimone al fondo del Qatar che oggi detiene il controllo della Smeralda holding. Ma il definitivo addio del principe è del 2020 con la liquidazione di Air Italy e la cessione di Geasar, la società di gestione dell’aeroporto di Olbia. Non proprio un happy end per migliaia di lavoratori. Ma questa è un’altra storia.

