La Corte dei conti bacchetta il Comune 

Il giudizio della Corte dei conti sul sistema integrato dei conti interni da parte del Comune è “di complessiva adeguatezza” (visto si approva, per capire) con un “però” che non è proprio un particolare a margine: occorre procedere all’adozione delle misure più idonee al fine di assicurare il puntuale funzionamento del sistema di controlli interni. Insomma, al palazzo degli Scolopi viene raccomandato (ovvero imposto) un corso veloce di recupero: firmato Antonio Contu, presidente; Maria Stella Iacolevelli relatrice e Susanna Loi consigliera, magistrati della Sezione di Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei conti. Qualcosa nel sistema dei controlli del 2019 non quadra.

Osservazioni

Intanto il ritardo nell’approvazione del piano esecutivo di gestione, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano delle performance che fa leva su un sistema di programmazione, monitoraggio e verifica. Non solo, manca qualche report, in particolare quello sulla società in house Oristano Servizi. «Non si può non sottolineare -scrive la Corte dei Conti- che, nonostante le criticità dichiarate dalla stessa amministrazione, per nessuna tipologia di controllo sono state apportate modifiche in ragione di una maggiore integrazione dell’intero sistema dei controlli». Insomma, a domanda nessuna risposta. Nelle 30 pagine della relazione dei giudici contabili c’è di più. Controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il criterio di campionamento operato dal Comune per il controllo degli atti non convince i giudici in quanto «non esprime una tecnica idonea ad individuare le determinazioni, i contratti e gli atti da sottoporre a verifica. Controllo di gestione, di competenza di ciascun dirigente. La Corte rileva che il Comune non si è dotato di un sistema di contabilità economica «basato su rilevazioni analitiche per eventi di costo per valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa né di un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Su questo punto la Corte insiste e sottolinea che solamente in meno del 50 per cento dei casi è possibile avere informazioni utili per le decisioni da prendere. Non solo, il ritardo nell’approvazione del piano degli obiettivi «mina l’effettività del controllo, determina una compromissione della sinergia» e porta la Sezione della Corte a «maturare ampie riserve in ordine agli atti normativi quale inadeguatezza del regolamento di contabilità e ai modelli organizzativi». Controllo strategico. Anche qui diverse falle. A fronte del 90 per cento dichiarato di raggiungimento degli obiettivi strategici, la Corte rileva che «nessuna deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi è stata formalizzata». Non funziona così. Anche sul controllo degli equilibri finanziari i giudici ritengono che il tutto debba essere monitorato con maggiore attenzione.

La partecipata

Infine gli organismi partecipati, Oristano servizi. La Statuto non è stato ancora aggiornato e i controlli sull’efficacia, redditività e qualità dei servivi lasciano a desiderare.