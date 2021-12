La corsa del virus: nuovo picco in Italia Nell’Isola 315 casi 

Quota 300 è ormai superata. La Sardegna è in piena corsa Covid: ieri 315 nuovi casi, in appena 24 ore, un balzo che conferma la rapida ascesa dei contagi, saliti repentinamente dai 250 di mercoledì ai 294 di giovedì. Una curva epidemiologica che mostra un'evoluzione in peggioramento in tutta Italia dove la progressione dei contagi degli ultimi giorni fa registrare un nuovo picco: è da oltre un anno, da fine novembre 2020, che non si registrano oltre 28mila casi (il più alto incremento del 2021) come ieri. Il 26 novembre infatti c’erano 29mila positivi, ma superiore era anche il numero delle vittime (822), ieri 120.

Il report

Quella che sta per terminare è una settimana molto critica per diverse regioni, non solo Veneto, Liguria, Marche e provincia autonoma di Trento che da lunedì diventano gialle. Il monitoraggio settimanale della cabina di regia, con i dati dell’Iss, mette in evidenza un quadro «molto preoccupante», premette l’epidemiologo Giovanni Sotgiu, mentre scorre i numeri sui soggetti positivi (241 casi per 100mila abitanti contro i 176 di una settimana fa) e sulle ospedalizzazioni, sia in area medica (dove il tasso di occupazione dei posti letto sale a 12,1% contro il 10,6% precedente) che in terapia intensiva (9,6% contro l’8,5%) riferiti al periodo dal 10 al 16 dicembre. Percentuali che in Sardegna, nella settimana esaminata (88,5 casi per 100mila abitanti), rientrano ancora in un rischio moderato (7,4% area medica e 3,4% terapia intensiva) nonostante il peggioramento. L’Rt è intorno all’1%.

L’occhio dell’esperto

«L’Italia sta seguendo il trend degli altri Stati europei, dove abbiamo registrato questo aumento importante dalle scorse settimane», spiega il docente di Statistica medica all’Università di Sassari, «più della metà delle regioni sta mostrando un'allerta di resilienza dei servizi sanitari. Stiamo cominciando a registrare numeri importanti, sopra la soglia dei 200 casi al giorno». Interessante osservare quel che succede in altri Stati, al vaglio di Sotgiu. La crescita esponenziale dei positivi nel Regno Unito (dove ieri è stato segnato il record di contagi), in Danimarca e Norvegia, è senz’altro spinta dalla variante Omicron, data presente in Italia ancora in basse percentuali. «Un dato certamente sottostimato – avverte Sotgiu – sappiamo che Omicron reinfetta 5,4 volte più di Delta e che porta in ospedale con maggiore rapidità: guardiamo quel che succede altrove, perché si verificherà anche da noi. Ma non dobbiamo aspettare, anzi dobbiamo sfruttare il nostro vantaggio temporale per agire subito con la prevenzione, ossia terza dose, mascherine e ventilazione degli ambienti».