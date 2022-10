La corsa dei prezzi continua: «Speculazioni sempre più evidenti» 

Agli occhi dei sardi qualcosa non quadra. Le riserve di gas nazionali sono infatti a livelli tranquillizzanti, i raccolti mondiali di grano sono tornati ai numeri pre pandemia e le quotazioni del petrolio da inizio anno sono praticamente invariate dopo aver registrato i picchi stellari di giugno. Eppure la corsa dei prezzi non si ferma, minacciando da settimane un autunno e un inverno di lacrime e sangue per famiglie e imprese. La lista di beni e servizi che hanno fatto segnare incrementi (quasi tutti a doppia cifra percentuale) è lunghissima: si va dal carrello della spesa alimentare, più caro in media di quasi il 12%, alle bollette di gas e luce (quest’ultima più che raddoppiata da gennaio), passando per affitti (+7,8%), conti correnti (+7%), ristoranti (+20%) e mutui (quelli a tasso fisso sono più salati del 24%). Insomma, la stangata sui consumi non conosce quasi eccezioni, ma questa volta, più che in passato, sembra essere immotivata.

Rabbia

«Durante il Covid e dopo lo scoppio della guerra in Ucraina molti prezzi sono schizzati alle stelle, ma quando le emergenze sono rientrate non sono certo ritornati ai valori iniziali», lamenta Andrea Pusceddu, presidente regionale di Federconsumatori. «È quindi chiaro che servano misure urgenti per fermare rincari che spesso poco hanno a che vedere con le dinamiche economiche attuali». L’appello del rappresentante dei consumatori è rivolto all’attuale e al prossimo Governo: «Altri Paesi europei si sono già mossi per aiutare i propri concittadini. Alcuni dei quali hanno addirittura scelto di nazionalizzare le compagnie energetiche. In Italia possiamo adottare provvedimenti analoghi visto che Eni ed Enel sono già ad ampia partecipazione pubblica. Inoltre, dobbiamo subito dare ossigeno ai sardi tramite iniziative strutturali che aiutino il loro portafogli, preferendole ai bonus, spesso insufficienti e utili solo ai cittadini più informati».

Pusceddu punta poi il dito contro il mercato libero dell’energia: «Ha dimostrato di aver fallito. Le offerte più vantaggiose sono infatti riuscite a congelare i rincari, ma non certo a evitarli. Il mercato tutelato ha comunque un paracadute per scongiurare rincari eccessivi e può prevedere tagli di tariffa nel caso il costo dell’energia torni a cifre accettabili. Motivo più che valido per richiedere una proroga al passaggio obbligatorio al mercato dei privati previsto nel 2024».

Aziende beffate