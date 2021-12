La corsa ai regali paralizza il traffico 

Con lo scorso fine-settimana è iniziata sull’ex Carlo Felice la corsa ai regali. Ogni sera, ma soprattutto dal venerdì alla domenica, i pochi chilometri che dividono la rotatoria sulla strada provinciale per Elmas da quella per Assemini diventano un lungo serpentone di auto che si muove a rilento. Tutti con un’unica meta: i centri commerciali, le rivendite di apparecchiature elettroniche, gli ipermercati, i multisala e le decine di attività che costeggiano l’ex 131. Risultato? Uscire da Sestu alla sera è ormai diventata un’impresa, tanto che anche ieri – che pure era un normale giorno feriale di metà settimana – c’è voluta quasi mezz’ora per attraversare la via Cagliari e uscire sulla provinciale.

Le voci

Al Natale manca poco più di una settimana», lamenta Stefania Picci, dipendente di una grande rivendita di abbigliamento, «per noi sarà il momento cruciale dell’anno, dopo le restrizioni per il Covid e la crisi che si è fatta sentire per mesi. L’ultimo fine settimana è stato ottimo, con i parcheggi pieni e tantissimi clienti in fila. Il problema, però, è che serve vigilanza perché altrimenti si formano ingorghi pressoché in ogni rotatoria». Dall’ingresso di Sestu al cavalcavia per San Sperate si contano quattro rotatorie che smistano il traffico in uscita dalla città e regola il flusso di auto diretto alle attività commerciali. Durante l’anno il flusso scorre tranquillamente, ma in alcuni momenti, uno è quello appena iniziato della corsa ai regali di Natale, quel piccolo tratto di ex statale diventa inesorabilmente un ginepraio di auto.

Attraversamenti

A rendere la situazione più complessa, nei giorni di massimo flusso, c’è il fatto che i parcheggi delle principali attività commerciali non bastano e in tanti lasciano l’auto in altre aree sosta e si incamminano lungo l’ex Carlo Felice, attraversando la quattro corsie. Una parte dell’ex statale è stata completata ed è illuminata, ma alcune zone sono ancora al buio e il rischio per chi attraversa è sempre dietro l’angolo. «In questi giorni dell’anno», taglia corto Filippo Lai, co-titolare di un call center, «serve che il Comune intervenga con le pattuglie di vigili urbani, sia per agevolare lo scorrimento delle auto che per evitare manovre azzardate. Altrimenti si creeranno gli ingorghi degli anni passati». L’elevato numero di veicoli che prende d’assalto l’ex 131, passata anni fa al Comune quando l’Anas ha aperto il nuovo tratto sopraelevato della Carlo Felice, provoca rallentamenti anche nella 131-dir, la strada che da Cagliari si collega con Sestu raccogliendo i flussi d’auto che si immettono dall’Asse Mediano. La piccola bretella che si innesta sulla zona commerciale, una delle aree strategiche attorno all’Area Metropolitana, trova un tappo nella prima rotatoria sulla provinciale per Elmas: il risultato è che anche ieri sera, per percorrere poche centinaia di metri, ci sono voluti tempi biblici. Insomma: il rischio è che i prossimi giorni, specie nei weekend, entrare e uscire da Sestu diventi un’impresa.