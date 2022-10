La corriera degli studenti non passa più 

«Questi sono ancora i primi giorni di scuola e l’inizio per gli studenti pendolari della frazione di Sanluri Stato è stato tutt’altro che tranquillo: l’autobus dell’Arst delle 7.27 non passa più». La denuncia è del capogruppo di minoranza, Salvatore Floris: «Ho raccolto le lamentele non solo dei genitori, ma di diversi residenti che solitamente salivano su quel mezzo per arrivare di buon mattino in città». E la voce dei ragazzi non tarda a farsi sentire: «Aspettiamo che la società dei trasporti ripristini le condizioni dello scorso anno. Salire su un bus che arriva 17 minuti dopo significa perdere le coincidenze e arrivare a scuola in ritardo».

Il servizio

A fare un quadro dettagliato della situazione è l’assessora ai Servizi sociali, Pamela Tonin, che quotidianamente affronta il problema in quanto residente della frazione. «A Sanluri Stato – racconta – i pullman del mattino sono due, uno passa alle 7.27, che poi è quello storico per gli studenti, e l’altro alle 7.44. Dall’inizio dell’anno scolastico, il primo è stato cancellato e i ragazzi sono costretti ad aspettare il secondo». Sole, acqua, vento, loro lì, in strada, con lo zaino sulle spalle. Nella frazione non c’è neppure una pensilina per ripararsi in caso di brutto tempo. Finalmente partono per Sanluri, scendono alla fermata di Porta Nuova, per salire sui mezzi che transitano per San Gavino e Villacidro. Una volta a terra si uniscono alla fiumana degli studenti-passeggeri che viaggiano per raggiungere le scuole secondarie di secondo grado del territorio. Tutto con i secondi contati. «Il fatto è – prosegue Tonin – che spesso non c’è posto, i pullman sono strapieni, quindi devono ancora aspettare il mezzo successivo. Inevitabile: chi studia a Villacidro arriva in ritardo, capita anche di saltare la prima ora di lezione o addirittura entrare in classe alla seconda già iniziata. Insomma, una mattinata travagliata in barba al diritto allo studio».

Il Comune

Una corsa ad ostacoli che preoccupa le famiglie e impegna gli amministratori locali a trovare soluzioni. «Il Comune – fa sapere il sindaco, Alberto Urpi – si è attivato con diverse segnalazioni all’Arst. Ho evidenziato le criticità, sottolineato che questo non si può definire un servizio. A quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico, il problema deve essere preso in seria considerazione». Il consigliere Floris aggiunge: «Il disagio è anche per gli studenti di Sanluri, costretti a viaggiare su autobus stracarichi. Non è accettabile che giovani volenterosi debbano fare le spese di un disservizio nel trasporto pubblico».