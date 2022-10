La coppia pioniera del croissant 

Durante i 17 anni trascorsi in un paese vicino a Parigi, a realizzare placche di cemento molto pesanti, non avrebbe mai immaginato che la sua vita avrebbe preso il sapore e il profumo dei biscotti appena sfornati. Lei, sempre con le mani in pasta, forse lo sognava, collezionista di ricette ritagliate dai giornali e conservate con grande cura. Per una serie di incastri perfetti, Tullio Todde, 86 anni di Tortolì, e Basilia Sanna, 81 anni di originaria di Orani, hanno portato avanti per quasi mezzo secolo una delle pasticcerie più famose della zona.

La storia

«Nel 1974 abbiamo deciso di tornare a Tortolì, mio marito sapeva che non avrebbe potuto fare quel lavoro così faticoso ancora per molto tempo. È stato un rischio», racconta Basilia. E infatti per due anni cerca un lavoro invano. «Prima di abbandonare ogni speranza, mi sono detta: adesso provo io a cercare qualcosa – continua -. Sono andata dritta a quella che all’epoca si chiamava Pasticceria Demuro, nel centro storico di Tortolì. I proprietari erano una coppia di anziani di Lanusei, mi dissero che non cercavano manodopera, ma dei soci». I coniugi Todde ci pensano, dopo varie insistenze accettano, ma la società durerà solo 9 mesi. Quest’arco di tempo è stato fondamentale per imparare tante nuove cose: «Il mestiere corre su questo tavolo, sta a voi acchiapparlo», dicevano i Demuro. Al rientro a casa, la sera, Basilia annotava tutte le ricette a memoria su un piccolo quaderno e si esercitava subito.

Segreti d’Oltralpe

C’è un po’ di Francia nella pasticceria che stava per nascere. Nel frattempo ricevono in dono, da parte di amici francesi, un libro che sarà importantissimo per acquisire nuove conoscenze. «Il libro, di una delle scuole di cucina più famose, “Le Notre”, ci ha aiutato tanto. Lo conserviamo ancora gelosamente». Nel 1977 i coniugi Todde diventano i nuovi proprietari, «per noi è stata una manna dal cielo». Nel 1978 trasferiscono il laboratorio in via Monsignor Virgilio dove si trova ancora oggi. Chiunque ricorderà le lunghe file dei clienti la domenica mattina, i primi croissant a Tortolì – quasi nessuno li conosceva - e la mitica crema dei pasticcini, che nasconde un piccolo segreto. «Mi insegnò a farla una signora francese. È diventata così famosa che la usiamo ancora oggi, dopo 45 anni», racconta Basilia. Oggi la pasticceria va avanti senza di loro. «Ci rende orgogliosi che nostro figlio Patrick porti avanti la tradizione, insieme a Marzia, e ancora di più speriamo che nostro nipote Daniele - concludono - possa essere il futuro».