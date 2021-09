La coppia ecologista a caccia di rifiuti: «Ripuliamo la città» 

Armati di guanti e sacchetti neri hanno ripulito una parte dell’area fra via Pace e il cimitero di via Roma, un terreno privato incolto trasformato da tempo in una distesa di rifiuti. Ma per la coppia ecologista di Selargius, Patrizia Paoletti e Giovanni Amat di San Filippo, entrambi medici in pensione - lei dopo anni di lavoro al Pronto soccorso del Santissima Trinità e lui nel reparto di Geriatria - la tappa di domenica scorsa è stata solo l’inizio. «Proseguiremo anche in altre zone», annunciano marito e moglie, «allargando l’iniziativa a tutti quei selargini che vogliono dare il loro contributo per migliorare la nostra città».

La molla

L’idea è nata durante le passeggiate con il cane nelle vicinanze della loro casa di Selargius, lì dove abitano da oltre vent’anni. «Ci pensavamo da tanto tempo, ogni volta che capitava di passare assistere a questo mare di rifiuti ci faceva venire la tristezza», raccontano i due coniugi. «Come si può ridurre in queste condizioni uno spazio della propria città?». Nei giorni scorsi la donna - piemontese d’origine ma ormai selargina d’adozione - ha lanciato l’iniziativa ecologista sui social network. «Ho un sogno: liberare dalle innumerevoli bottiglie, soprattutto di birra, i campi tra via della Pace e via Campi Elisi a Selargius. Chi vorrà unirsi a me? L’iniziativa è a costo zero: occorrono soltanto un paio di guanti da lavoro e un sacco». Appuntamento fissato domenica scorsa, alle 10, davanti al parco comunale. «Non sono previste iscrizione né premi finali, solo la gioia e la piacevolezza di conoscerci e di renderci utili», ha sottolineato Patrizia Paoletti nel suo post. «Ma all’appello, a parte qualche like, non ha risposto nessuno», sottolinea il marito Giovanni.

La scelta

Da qui la decisione di rimboccarsi le maniche e darsi da fare anche se da soli. «Il Comune», precisano, «tiene in ordine gli spazi pubblici, sia la strada che il marciapiede, ma questo terreno è abbandonato e purtroppo meta di persone che sicuramente hanno poco rispetto per l’ambiente». Nessuna accusa nei confronti dei proprietari dei terreni: «Non li conosciamo, tantomeno vogliamo esprimere giudizi. Ma se ognuno nel suo piccolo facesse qualcosa di sicuro queste cose non succederebbero». Il primo bilancio è di ventuno buste colme di bottiglie di vetro, gettate probabilmente da qualche gruppo di giovani che si riuniscono nel parcheggio accanto al terreno. «Alcune sono frantumate e quindi pericolose», sottolineano i due coniugi, «compresi gli animali: oltre ai cani di chi abita nella zona, qui c’è anche una colonia felina e il rischio che qualcuno si faccia male è alto».

Il progetto

L’organizzazione per ora è fai da te, ma l’appello - oltre che a tutti i cittadini di Selargius - è rivolto anche al Comune. «Al momento possiamo contare sulla disponibilità di un amico che con un mezzo si occuperà di ritirare i sacchi e portarli all’isola ecologica. Però la nostra intenzione è per il futuro chiedere un supporto del Municipio», dicono, «magari con un furgoncino che l’amministrazione comunale può metterci a disposizione».

Ecologisti ma anche animalisti convinti. «In casa abbiamo adottato dieci gatti trovati per strada, tutti sterilizzati», racconta la donna, «quando vedo un randagio abbandonato non riesco al voltami dall’altra parte e far finta di niente». Cure quotidiane e cibo sono destinati anche ai gatti della colonia felina a due passi dalla loro casa. «È un po’ la nostra missione di vita, dedicarci agli altri, prima per lavoro e ora per passione».

RIPRODUZIONE RISERVATA