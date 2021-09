La continuità si ferma per sciopero 

Per la giornata di venerdì sono stati confermati 98 voli sui 259 in programma. Nei tre aeroporti dell’Isola si concentrerà circa un quarto delle cancellazioni complessive: salteranno 12 voli Cagliari-Roma, altrettanti Cagliari-Milano, 4 Alghero Roma, 3 Alghero-Milano, 4 Olbia-Roma e 5 Olbia-Milano.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare nelle prossime ore, in caso di cancellazione del proprio volo «potranno cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso del biglietto senza alcuna penale fino al 1° ottobre. Il viaggio dovrà essere completato entro il 14 ottobre 2021», data in cui la compagnia cesserà le attività.

Lo sciopero del settore aereo paralizza la continuità territoriale: tra stasera, domani e sabato mattina Alitalia ha cancellato nell’Isola 40 collegamenti. Anche il resto del piano voli, nazionali e internazionali, è completamente rivoluzionato: nelle prossime ore salteranno in tutto 161 rotte, circa il 62% di quelle in programma. «Per limitare i disagi», fa sapere la Alitalia, è stato attivato un «piano straordinario con aerei più capienti, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni».

Il piano

La procedura

Intanto, dopo il via libera del ministero per i prossimi sette mesi, ieri l’assessorato ai Trasporti ha avviato la procedura d’emergenza per assegnare i collegamenti tra gli aeroporti sardi e quelli di Fiumicino e Linate. Dodici compagnie aeree sono state invitate a presentare un’offerta entro il primo ottobre. In campo ci dovrebbe essere Ita, che ha chiarito di seguire «con interesse le evoluzioni della vicenda ed è disponibile a valutare una partecipazione alle gare pubbliche».

Alitalia si fermerà il 14 ottobre, mentre il giorno successivo è previsto il battesimo di Ita, che dovrebbe coincidere anche con il nuovo corso della continuità territoriale aerea.

Le vertenze

Sullo sfondo poi c’è Air Italy, con i suoi oltre 1400 dipendenti in bilico da febbraio 2020. La cassa integrazione scadrà alla fine dell’anno. Senza ulteriori proroghe, arriveranno i licenziamenti.

A questo proposito i sindacati sono stati convocati dai vertici della compagnia per una riunione oggi pomeriggio. Un incontro che per ora non ha un argomento specifico: i rappresentanti dei lavoratori temono che verrà annunciato l’avvio della procedura di licenziamento.

E prosegue anche la mobilitazione dei lavoratori Alitalia dopo la rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla cassa intergrazione. Dai sindacati, che hanno lanciato l’appello all’unità dei lavoratori, la richiesta di una sede istituzionale dove potersi confrontare con Ita, commissari Alitalia e ministeri.

