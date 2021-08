«La continuità  è a rischio caos» 

«Ci stiamo confrontando con la Commissione europea e il Governo nazionale per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi. Il nostro obiettivo è evitare ogni tipo di incertezza sulla continuità aerea». Giorgio Todde, assessore regionale ai Trasporti, rassicura chi teme che il decollo della nuova ITA – previsto per la metà di ottobre – possa comportare disservizi o mettere in pericolo i biglietti a tariffe agevolate per i residenti in Sardegna.

Dubbi

A denunciare pericoli concreti per chi avrà necessità di raggiungere gli scali di Fiumicino e Linate nei mesi autunnali c'è la Fit-Cisl. Michele Palenzona, segretario regionale del sindacato, spiega che al momento non ci sono certezze: «ITA non è aggiudicataria della proroga relativa al bando sulla continuità. Questo mette a rischio la continuità territoriale per i sardi».

Todde risponde: «Stiamo aspettando le indicazioni da parte della Commissione europea e della presidenza del Consiglio dei Ministri su come gestire il subentro di ITA agli attuali contratti che vedono come parte Alitalia. Sarà possibile gestire sia un’eventuale proroga che un bando di emergenza per regolare la continuità aerea. Scelte che non pregiudicheranno la pubblicazione di un nuovo bando». L'eventuale pubblicazione di una procedura di emergenza potrebbe cambiare le abitudini di volo dei passeggeri sardi: «La procedura avrebbe la necessità di un bando autonomo e questo consentirebbe la partecipazione alla gara di tutti i vettori in possesso delle licenze. Anche su questo punto siamo in attesa di conoscere le indicazioni del ministero».

Lavoro

Sul tema è intervenuto anche il numero uno della Cgil Trasporti Arnaldo Boeddu: «Il passaggio da Alitalia ad ITA più che un problema sotto il profilo della continuità territoriale da e per la Sardegna, se fossero confermati i numeri degli aeromobili e di conseguenza il numero dei lavoratori necessari per garantire l’attuale network, potrebbe evidenziare un vero e proprio dramma sotto l’aspetto occupazionale».

C’è poi il capitolo dei collegamenti marittimi con la Penisola, sul quale il leader regionale della Cgil trasporti non risparmia critiche: «è nota a tutti la drammatica situazione e l’isolamento che la Sardegna sud est vive da mesi. Per tutte queste ragioni il sindacato boccia senza appello l’attuale Giunta regionale».

