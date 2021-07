La consacrazione di Barella 

Dai campi cagliaritani delle Saline agli stadi più importanti d’Europa, con la maglia della Nazionale Italiana. Nicolò Barella talento e classe, Barella che difende quel pallone impossibile e segna una rete pesantissima, la prima di un sardo agli Europei, nel momento di maggiore difficoltà della nostra squadra. Per Tardelli, campione del mondo nel 1982, è «il più forte della Serie A». Un suo illustre compagno di squadra, Radja Nainggolan, ammette: «Mi rivedo in lui».

Cagliari, casa sua

Quel ragazzino cagliaritano di strada ne ha fatta veramente tanta, come un treno che viaggia velocissimo verso mete straordinarie. E chissà quanto orgoglio proverebbe ora il suo primo allenatore Bruno Varsi, purtroppo scomparso di recente: aveva appena 8 anni, il piccolo Barella, quando fu tesserato tra i pulcini sperimentali alla Scuola Calcio Gigi Riva prima di approdare al Cagliari. Daniele Cortis, oggi direttore generale della scuola, allora istruttore, lo ricorda così: «Piccolo e biondissimo, calciava sempre in porta tutto quello che gli passava davanti. Aveva grandi doti, capacità coordinative che per la sua età erano davvero singolari», racconta il figlio del grande Ermanno, «è vero che capitano spesso talenti, ma il grande pregio di Barella è che nel tempo ha coltivato e alimentato questa bravura, senza perdersi, senza bruciarsi». Tra i segreti c’è senz'altro aver avuto accanto una famiglia molto unita: «Che non gli ha mai messo pressioni addosso, lo ha lasciato libero di esprimersi». Qualità che alcuni genitori dei suoi ex compagnetti di categoria ricordano ancora: «A un torneo a cui prendevano parte bambini molto piccoli, durante una parte Nicolò vide una palla alta, si coordinò e fece una sforbiciata. Il calcio era già nel suo Dna, quel gesto non lo vedi fare a quell’età».

Campioni d’accordo

Per Marco Tardelli, ex allenatore dell’Inter e dell’Under 21, centrocampista fra i migliori della storia del calcio italiano e campione del mondo, non ci sono dubbi: «Barella è il miglior centrocampista della Serie A. Non solo in Italia, anche fuori dalla Penisola». Nessuno come lui. Forse. Perché il paragone per tutti gli addetti ai lavori va proprio al Tardelli giocatore: «Sono gli altri a dire che è il mio erede, è vero che le caratteristiche sono simili», ammette sorridendo, «la qualità che più mi piace di lui è la voglia di non mollare mai, in campo come nella vita, rispecchia la sua personalità di uomo e giocatore. È un ragazzo che ha fatto strada meritatamente». Ma i pregi non finiscono qui: «Si racconta in campo: è cresciuto tanto, ha carattere, cuore, personalità da vendere. È dotato di una gran corsa, è un ottimo "recuperatore” di palloni, si inserisce bene per andare a cercare gol, ha fiuto». C'è un lato che però potrebbe tenere più sotto controllo: «Giusto per trovare proprio il pelo nell'uovo, può magari migliorare nell’irruenza sugli avversari, che gli costa qualche ammonizione di troppo». Un augurio per il centrocampista sardo: «Di continuare così. Lo vedo ancora protagonista con la maglia della Nazionale e dell'Inter. Gli faccio un grande in bocca al lupo».

Tra gli attenti osservatori del Barellino nazionale c’è nientemeno che il giocatore che lui ha sempre ammirato, Radja Nainggolan: «Mi rivedo molto in Barella», esordisce il centrocampista belga, rientrato (per ora) all’Inter e quindi suo compagno di squadra, «sotto l'aspetto tattico, per forza e velocità. Nicolò ha anche un grande tiro da fuori area, magari può ulteriormente migliorarsi sfruttando questa dote per segnare più gol». «Per me – conclude Radja – è già completo così, e vista l'età molto giovane, può solo migliorare. Ancora di più». Parola del Ninja.

