La comunità di Lula: vogliamo il telescopio, le pale vadano altrove 

Dopo la levata di scudi da parte dei sindaci e delle amministrazioni comunali della provincia di Nuoro, riuniti lunedì mattina in consiglio plenario al Museo del Costume, nel capoluogo barbaricino, sono le voci della comunità a dire la loro sul progetto scientifico dell’Einstein Telescope, opponendosi con forza alla creazione di un polo eolico proprio a ridosso delle colline sovrastanti Sos Enattos. Il sito idoneo a ospitare l’Einstein Telescope, per il quale è necessario il silenzio sismico, messo a rischio dai giganti del vento. La grande tragedia della scienza, diceva Thomas Henry Huxley è il massacro di una bella ipotesi da parte di una brutta evenienza! Aforisma più che mai coerente dinanzi allo scempio che starebbe per compiersi sulle colline prossime alla miniera di Sos Enattos (notizia anticipata alcune settimane fa dall’Unione Sarda).

Le voci del paese

Contrastato dalle amministrazioni comunali della provincia di Nuoro dunque l’eolico è inviso anche alle comunità che in quel luogo vivono e lavorano. «Siamo per l’Einstein Telescope, le pale eoliche potranno essere impiantate in altri luoghi». Stefania Marras, presidente della sezione Avis di Lula, non ha dubbi sulla validità del progetto e aggiunge: «È una prospettiva importante per il nostro territorio che servirebbe a far tornare i giovani». Costantina Boe è ingegnere ambientale, responsabile del Centro di Educazione Ambientale di Lula: «Come Ceas, siamo disponibili a dare il nostro contributo per far sì che siano date ulteriori informazioni alla comunità, tali da far sentire più vicino alla popolazione questo straordinario progetto, anche in funzione dell’orientamento dei giovani nella formazione scolastica verso una risorsa importante come questa». Per Paolo Massardo, presidente della Croce Verde, non ci sono dubbi: «Molte persone non hanno mai visto da vicino le piattaforme di questi giganti, se le vedessero, capirebbero a quale devastazione andrebbe incontro il territorio, l’Einstein Telescope è la grande prospettiva per il nostro futuro».

Futuro e speranze

Maria Rosaria Calia è la giovane farmacista del paese, nutre grandi speranze per l'Einstein Telescope e dice: «In un momento cosi importante, non solo per la nostra comunità e il territorio intorno ma per tutta la Sardegna, in cui questo progetto scientifico potrebbe concretizzarsi, l’eolico rappresenterebbe un grave impedimento e dunque chi ha il potere politico per fermarlo dovrebbe attuarlo» e continua: «La speranza per noi, per me personalmente, oltre al fattore economico che di per se è importante, è rappresentata dal confronto fra persone provenienti da altri luoghi, fonte dunque di nuove informazioni e sapere; un confronto culturale in grado di farci crescere e aprire la mente verso nuovi orizzonti». Franco Paolo Calia è il barbiere di Lula, in barba ai moderni hair stylist, lavora nella sua piccola bottega di paese. Ha 30 anni, due figli piccoli una compagna. È qui a Lula che ha deciso di vivere, di lavorare e di far crescere i suoi bambini. «La mia speranza per il futuro è rappresentata dall’Einstein Telescope e dalla possibilità di crescita per l’intera comunità che da esso verrà. Qui ho fatto nascere i miei bambini e qui vorrei potessero trovare una buona sistemazione» e continua: «Il progetto rappresenta per Lula una grande opportunità economica, una nuova prospettiva per i giovani, un sogno in grado di cambiare radicalmente le nostre vite». Per dirla con le parole del fisico Marvin Cohen: la luce fioca e tremolante della scienza, è pur sempre una grande speranza ed è la sola che abbiamo.