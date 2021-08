La Compagnia del Cigno è qui  Sara e Matteo, fateci sognare 

Artisti. Attori. Ma prima di tutto ragazzi, che s’innamorano, vivono l’adolescenza e inseguono una passione naturale come respirare. Quella per la musica. Il cast della “Compagnia del Cigno”, una delle ultime fiction di successo Rai, di culto tra i teen agers italiani, è stato tra gli ospiti d’onore del Festival Creuza De Mà.

E proprio Leonardo Mazzarotto (Matteo) e Hildegard de Stefano (Sara) si sono raccontati prima di suonare con tutto il resto della Compagniain un concerto di musica classica. «Ma la musica classica è sempre moderna», dice Leonardo, «se oggi non piace a tutti è perché non ci sono le condizioni perché ciò avvenga. Rispetto alla velocità di ogni cosa che accade oggi, richiede solo più tempo per trovare una chiave ed ascoltarla con tutto te stesso». Per il concerto i due giovanissimi attori e violinisti hanno scelto personalmente i brani: «Io ho deciso per una melodia albanese di Alberto Paparisto, poco nota ma di cui mi sono innamorata», spiega Hildegard; mentre «Leonardo ha preferito “la Sonata per violino Numero 4 di Vivaldi: un brano barocco, per un’esecuzione brillante e piacevole».

Il successo

Ventidue anni lui, ventitré lei, i due ragazzi ripensano a quando la loro vita è cambiata: «All’inizio la produzione della fiction ha fatto circa 1800 audizioni, volevano solo musicisti nel cast della Compagnia», ricorda Hildegard, che è laureata in violino con il massimo dei voti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, mentre Leonardo ha conseguito il diploma e suonato nell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia; «io ho sostenuto quattro provini poi mi hanno chiamato per dirmi che ero stata scelta, e certamente non potevo dire di no a questa opportunità!. Per lei un ruolo decisamente impegnativo, la determinata, coraggiosa Sara, non vedente: «Questa esperienza mi ha fatto capire quanti pochi limiti ci sono. Ho cercato di essere una ragazza, né vittima, né supereroina». Matteo, spiega Leonardo, ha invece le rovine di Amatrice nel suo passato: «All’inizio deve superare un trauma molto difficile, la musica lo soccorre, gli dà una chiave per andare avanti. Ci tengo a dire che nella realtà può aiutare ma non è una medicina. E a volte è meglio affidarsi a professionisti».

La vita vera

Così maturi, così bravi ragazzi, non stupisce che abbiano creato un legame con Alessio Boni, interprete del severo direttore della Compagnia: «Un padre per tutti noi, ci ha dato tanti consigli», racconta Hildegard; «io ci ho legato tanto, ho conosciuto la sua compagna e il suo bambino, in qualche modo siamo diventati amici», continua Leonardo. Ma per queste due, piccole, grandi star, la vita è cambiata? «Mi ha insegnato tanto questo viaggio, ma io resto una ragazza un po’ diversa da Sara, riservata e tranquilla. Collaboro con uno stilista e ho scritto un libro, “Diario Musicale”, con un album annesso». Dice Leonardo: ««Per me è rimasto tutto come sempre, ma voglio crescere come attore. Poi nel tempo libero sto con i miei amici e la mia ragazza: lei è pugliese, come nella fiction» .

RIPRODUZIONE RISERVATA