La compagnia dei barracelli raddoppia 

Completato l'arruolamento dei barracelli, il corpo dei ranger comunali raddoppia e si appresta a potenziare le attività sia nel servizio antincendio che nella vigilanza ambientale e del territorio.

L’arruolamento

Con una cerimonia in Aula consiliare hanno prestato giuramento undici nuovi volontari che vanno a sommarsi ai dieci che già erano in attività da quando, una decina d’anni fa, è stato rifondato il gruppo dei barracelli. L’arruolamento è arrivato al termine di un percorso che ha coinvolto gli uffici della Polizia Locale, la Prefettura e i carabinieri di Sestu nella verifica dei requisiti di idoneità di ogni singolo candidato. Con un decreto della sindaca Paola Secci, i nuovi volontari sono stati immessi nella Compagnia e potranno essere operativi da subito.

I nuovi barracelli

L'età media dei nuovi barracelli è di circa 40 anni, ma la più giovane ne ha appena 22. Agli ordini del capitano Antonio Fadda entrano dunque i nuovi volontari Donatella Congiu, Alessandra Polizia, Maria Lai, Sebastiano Mereu, Cristian Manunza, Carlo Serra, Gianluca Mogni, Marcello Pintus, Claudio Zedda, Araia Zedda e Marco Sorgia. «Sono tutti residenti Sestu», chiarisce il comandante della Polizia Locale, Andrea Usai, sotto la cui responsabilità opereranno anche i ventuno barracelli che pattuglieranno le campagne cittadine e non solo. «Con piacere abbiamo constatato che sono entrate nel Corpo anche quattro donne. I nuovi barracelli si uniscono alle dieci unità già presenti e che godranno ora di un raddoppio delle forze per contrastare gli abbandoni dei rifiuti e, in questo periodo, collaborare con la forestale nella lotta agli incendi».

I compiti

Molteplici sono i compiti assegnati dalla legge regionale e dal regolamento comunale alla Compagnia barracellare: tra i più importanti c’è quello di collaborare al servizio di protezione civile, prevenire e reprimere le infrazioni in materia di controllo di abbandono dei rifiuti su area pubblica, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale e vigilanza e prevenzione ambientale. «L’amministrazione», conclude il comandante Usai, «può poi assegnare ai barracelli altre funzioni, a carattere temporaneo, che verranno valutate di volta in volta».

La sindaca

«Ho visto nei nuovi barracelli entusiasmo e anche commozione durante il giuramento», racconta soddisfatta la sindaca Paola Secci, «È lo spirito giusto per un volontariato attivo al servizio della tutela del nostro territorio e della nostra comunità. L’Amministrazione mostrerà vicinanza a tutti i componenti della Compagnia. Infatti per questo 2021 abbiamo siglato una convenzione con un contributo di 43 mila euro dietro l’impegno di una collaborazione su vari fronti: dal controllo del fenomeno del randagismo, dei depositi incontrollati di rifiuti, al servizio di protezione civile con l’inserimento a pieno titolo dei volontari nel Centro operativo comunale».

Il capitano

A comandare il gruppo, raddoppiato nella forza operativa, resta dunque il capitano Antonio Fadda almeno sino al prossimo autunno, quando in Consiglio comunale si voterà se confermare l'attuale comandante o cambiarlo. «Finalmente potremmo garantire una maggiore presenza sul nostro territorio», sottolinea, «Sono soddisfatto dell’attività svolta dalla Compagnia che negli ultimi tempi si è contraddistinta per aver individuato diversi responsabili di abbandoni di rifiuti e ha eseguito diversi interventi nella lotta al randagismo. Ora però siamo dedicati quasi a pieno organico nella lotta agli incendi».

21

i componenti

della compagnia di Barracelli dopo l’arruolamento degli undici nuovi volontari