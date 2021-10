La colonia felina della discordia: gattare aggredite  

La presenza di tanti gatti nella pineta di San Gemiliano è da sempre motivo di divisioni: tante famiglie con i bambini plaudono all’impegno delle volontarie che si occupano di curare e sfamare gli animali, ma negli anni è capitato spesso che i proprietari delle casette di campagna che circondano il santuario mal digeriscano la presenza della colonia. Capita, infatti, che altre persone (e non i volontari) portino cibo con i piattini che poi vengono abbandonati, generando cattivo odore e facendo proliferare gli insetti. «I gatti sono tutelati e non possono essere toccati», tagliano corto Sara Lussu e Romina Orrù, «uno è stato preso a pedate ed ha rischiato di essere investito da un’auto. Le persone devono sapere che noi continueremo ad assistere gli animali della colonia e chi fa loro del male rischia la denuncia perché è un reato. Ora valutiamo che fare per l’aggressione che abbiamo subito, ma non ci facciamo intimidire».

A raccontare quanto sarebbe accaduto la scorsa settimana sono state Sara Lussu e Romina Orrù: la prima si occupa di sfamare i mici da oltre 22 anni, la seconda quattro anni fa ha registrato la colonia felina in Regione. «Veniamo qui a portare da mangiare ai gatti ogni giorno», raccontano, «sia che ci sia il sole che quando piove. Grazie alle donazioni che raccogliamo e a quello che mettiamo noi, riusciamo ad acquistare il cibo e ci stiamo occupando delle sterilizzazioni. Quando i gatti finiscono di mangiare, noi ritiriamo le ciotole e puliamo tutto». Ad innescare l’aggressione – secondo quanto hanno raccontato – sarebbe stato il fatto che le volontarie avrebbero sfamato dei gattini appena nati, in prossimità di un cancello di una casa. «Non ci vive nessuno», fanno sapere, «ma ogni giorno il proprietario viene e qualche giorno fa ci ha preso a urla e a male parole. Poi, quando stavamo dalla parte opposta della pineta, è venuto con una delle cuccette e l’ha tirata contro una di noi, colpendola in testa. Per questo stiamo pensando di rivolgerci ai vigili o ai carabinieri».

Le volontarie che gestiscono la colonia felina di San Gemiliano sarebbero state aggredite nei giorni scorsi da uno dei proprietari delle casette che circondano la pineta nei pressi del santuario. Ad una delle donne che ogni giorno portano da mangiare agli oltre cinquanta animali della colonia sarebbe stata tirata sul viso una delle cuccette in legno che sono state posizionate ai margini dell’oasi verde per consentire ai mici di ripararsi nei giorni di pioggia.

Le tensioni

Le polemiche

Serve un dissuasore

San Gemiliano è da sempre un lungo dove vengono abbandonate le cucciolate. In tre punti, attorno al sagrato della chiesa, ci sono le cuccette e vengono sistemate le ciotole per sfamare gli oltre cinquanta gatti attualmente presenti. Ma uno dei punti dove si ammassano i mici è proprio alla fine della discesa, dove le auto arrivano a tutta velocità. «Ogni settimana qualcuno viene investito e ucciso», concludono le volontarie, «avevamo chiesto un dissuasore per costringere chi scende a rallentare, ma ancora non l’hanno messo». Nel frattempo la mattanza continua.

