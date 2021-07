La colf infedele ruba in casa dell’avvocata 

Dalla sua abitazione sparivano da tempo gioielli e oggetti in argento e in oro. Tempo fa la vittima, una avvocatessa di 77 anni di Quartu, residente in città, aveva assunto come colf una donna di 43 anni, di Sinnai. Probabilmente già da tempo aveva sospetti su di lei, visto che la sua casa non era frequentata di certo da tanta gente. Una cerchia piuttosto ristretta. Ieri, l’anziana legale, rientrando a casa, ha notato la propria collaboratrice domestica mentre si allontanava con fare trafelato dal proprio posto di lavoro. Quasi come se volesse evitarla, cercando di non farsi notare mentre guadagnava la strada. Così la vittima ha cominciato a mettere in fila gli episodi e a capire. Negli ultimi tempi si erano verificati degli ammanchi di gioielleria e argenteria dal suo appartamento. La donna, da buon avvocato, si è ulteriormente insospettita e ha chiamato il 112.

La chiamata

È stata la Centrale operativa della Compagnia di Quartu a inviare sul posto una pattuglia in quel momento impegnata in un servizio di prevenzione proprio nelle vicinanze. I carabinieri hanno fermato la donna decidendo di perquisire la borsa che pare tenesse in mano. L’hanno così perquisita accuratamente recuperando oggetti in argento: porta penne, bomboniere, forchette. In più i militari hanno recuperato alcune ricevute rilasciate da un Compro oro di Selargius.

L’inchiesta

A questo punto i militari hanno approfondito gli accertamenti e verificato come tutti gli oggetti, in oro e in argento, dei quali l'avvocata lamentava la scomparsa fossero stati ceduti al compro oro in cambio di correlative somme di denaro. A questo punto si sono configurati tutti gli elementi per denunciare alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari la 43enne di Sinnai. Per lei è scattata l’accusa di furto aggravato e continuato. Certo quella di conservare in borsetta le ricevute di un commercio illecito non è stata un’idea geniale. Prima la refurtiva recuperata sulla borsetta, poi la ricevuta, ha messo i carabinieri di Quartu nella condizione di chiudere rapidamente le indagini e recuperare la refurtiva, che era ancora nella disponibilità del Compro oro. Un lieto fine grazie anche alla collaborazione della vittima che ha fornito una dettagliata relazione su quanto era stato rubato a più riprese dai cassetti e dai tavoli della sua abitazione. Oggetti di valore e affettive alle quali la pensionata ovviamente teneva tantissimo. Tra l’altro nessuno ha mai forzato la porta di ingresso o gli altri infissi dell’abitazione dell’avvocata. Così non ci sarebbero state forzature dei cassetti utilizzati per custodire il piccolo tesoro della donna. Gioielli anche di una vita e quindi di grande valore affettivo.

In tribunale

Sulla vicenda ieri mattina, il maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu ha inviato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. In merito nessuna indiscrezione da parte delle forze dell’ordine. La colf sarà presto sentita dal magistrato assistita dal suo legale: nell’occasione potrà raccontare la sua versione dei fatto e soprattutto il motivo del suo comportamento nella casa che la ospitava per lavoro. Non è la prima volta che i carabinieri di Quartu sono chiamati a indagare su furti di oro e argento: questa volta è stato davvero tutto facile arrivare alla conclusione delle indagini. Con la “pista” trovata nella borsetta della collaboratrice domestica infedele.

