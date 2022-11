La cocciniglia fa strage di lecci 

Walter Angeloni, pensionato e ambientalista senza bandiera, è stato il primo a denunciare che qualcosa nei lecci non andava. «Già un anno fa - racconta - avevo segnalato che le foglie dei lecci erano di un giallo marron strano, praticamente secche, data la stagione mi sembrava un fenomeno abbastanza strano. Ma poi perché solamente i lecci? Ho segnalato il fatto ma la situazione anziché migliorare è peggiorata, parecchi alberi sono diventati quasi marci e rischiano di cadere. Mi è stato detto che si tratta di una malattia dovuta alla cocciniglia che può essere curata sempre che si intervenga in tempo utile. Il fenomeno è particolarmente grave a Oristano e in provincia, nella zona di San Gavino, Villacidro ma notizie preoccupanti arrivano un po’ da tutta l’Isola».

Più il tempo passa e più c’è il rischio che molti esemplari possano chiudere prima del tempo il loro ciclo, normalmente molto lento, ma che può concludersi anche a 1.000 anni d’età. Corrado Fenu, agronomo, consigliere nazionale dell’Ordine degli agronomi e responsabile del dipartimento “Sviluppo sostenibile dei sistemi produttivi vegetali, zootecnici e delle agroenergie”, conferma: «I maggiori responsabili del deperimento dei lecci sono il Brupestre fasciato, la cocciniglia del tipo Nodularia e il Kermes Vermilio. Gli alberi attaccati manifestano disseccamento dei rami e delle branche e successivamente l’avvizzimento dell’intera pianta. In molti parti dell’Isola sta succedendo questo. Il fenomeno è legato al clima ma anche alla scarsa attenzione che viene riservata al verde e per la cui cura i fondi a disposizione sono insufficienti».

Oltre alle palme che da dieci anni combattono, con alterne fortune, contro il punteruolo rosso, la Sardegna rischia di perdere anche il “Quercucs ilex”, il Leccio, Elighe da noi. In molte parti dell’Isola, dall’Oristanese all’Iglesiente, alla zona del Marghine, del Barigadu sono stati segnalati i danni sempre più evidenti ai lecci sia nelle foglie che nei tronchi causati dalle cocciniglie, insetti che si nutrono della linfa degli alberi che, se non debellati nei tempi e nei modi giusti, distruggono le piante.

La denuncia

Il salvataggio

Nel triangolo Oristano-Cabras-Donigala Fenughedu i lecci colpiti sarebbero oltre duecento. «Non ho dati precisi perché un censimento non è stato purtroppo ancora fatto ma secondo me sono molti di più. Salvare i lecci è auspicabile e doveroso. Basti pensare - sottolinea Corrado Fenu - al loro inestimabile valore ambientale. Bisognerebbe effettuare il censimento delle piante sofferenti e diagnosticare l’infestazione da cocciniglia o se di altre cause. La difesa integrata si effettua all’insorgenza dei primi attacchi con la potatura di risanamento e l’eliminazione di tutti i rami secchi. Per il leccio il periodo migliore è l’autunno o il fine inverno-inizio primavera e prima delle nidificazioni. Mentre la cocciniglia avanza, il tempo stringe e la Regione, Comuni e Province devono intervenire prima possibile».

