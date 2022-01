La cocaina Cr7 per le piazze dello spaccio 

Il logo “Cr7” sui panetti di cocaina era pronto per sbarcare anche nel mercato dello spaccio in città, dopo averlo fatto in piazze come Napoli, ma anche negli Stati Uniti, Francia e Spagna. Tre chili di droga purissima, con incisi le iniziali e il numero di maglia del calciatore portoghese conosciuto in tutto il Mondo, sono stati intercettati però dagli investigatori della Squadra mobile e dagli agenti della Stradale: erano nascosti in un vano ricavato nell’auto con alla guida un operaio di 39 anni di Nuoro, Sebastiano Poggiu, da ieri in carcere a Uta. Il corriere, difeso dall’avvocato Angelo Battista Mario Marras, stamattina comparirà davanti al pm Nicola Giua Marassi e al gip Roberto Cau per la convalida dell’arresto. In appena ventiquattr’ore la Polizia, in due diverse operazioni, ha così intercettato undici chili di droga (tre di cocaina e otto di marijuana) che avrebbero alimentato le diverse piazze della città.

Il posto di blocco

L’operazione è scattata giovedì sera lungo la Carlo Felice. Gli agenti della Stradale, impegnati in una serie di controlli su alcune auto ritenute “sospette”, hanno fermato un’Audi A3 all’altezza del bivio per Nuraminis, diretta a forte velocità verso Cagliari. Immediato il coinvolgimento degli investigatori della Mobile, perché Poggiu – come ricostruito dai poliziotti – ha rischiato di far finire la vettura in cunetta, dimenticandosi di azionare il freno a mano. Quando è emerso che l’Audi fosse intestata a un’altra persona, non ha saputo dare motivazioni valide. Così gli agenti hanno deciso di approfondire la perquisizione, recuperando uno strano telecomando che si è subito scoperto servisse ad aprire un piccolo vano nel bagagliaio. Qui c’erano tre panetti con il marchio “Cr7”: tre chili di sostanza purissima che una volta lavorata e suddivisa in dosi avrebbe permesso di incassare quasi un milione di euro.

Fiumi di droga

Le indagini della Mobile, coordinate dal dirigente Fabrizio Mustaro, vanno avanti per smascherare l’organizzazione capace di mettere in piedi un trasporto di questo tipo nell’Isola. Perché le altre indagini che hanno visto comparire cocaina con il marchio “Cr7” erano riconducibili a camorra e organizzazioni criminali albanesi. E il sequestro, operato il giorno prima dalla Stradale con gli otto chili di marijuana sequestrati, conferma che lo spaccio è sempre la principale emergenza a Cagliari: quantitativi ingenti di sostanze di ogni tipo destinate a un mercato che continua a non conoscere crisi.