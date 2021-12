La civiltà nuragica nelle scuole 

Ha preso il via ieri mattina la settimana di incontro con la civiltà nuragica per gli studenti delle scuole elementari e medie di Sestu. L’appuntamento, organizzato da “La Sardegna verso l’Unesco” in collaborazione con il Comune ha visto la partecipazione dell’archeologo Nicola Dessì, autore di numerose pubblicazioni per bambini sull’antica storia sarda, che ha incontrato i bambini delle quinte elementari e quelli più grandi delle secondo medie, tenendo loro una lezione sulla storia dell’antico popolo sardo.

La mostra

Da ieri sino a lunedì prossimo, poi, nei locali delle scuole medie di via Dante ed in quelle elementari di via Verdi, resterà allestita la mostra con le immagini della civiltà nuragica. Un’esposizione che resterà aperta sia per gli studenti che per tutti i cittadini e che è stata già ammirata in diverse città dell’Isola. Prima di approdare a Sestu, infatti, la mostra è stata già a Cagliari, Quartu, Oristano, Olbia, Nuoro e in tanti altri piccoli comuni sardi. Dal 10 al 12 dicembre, poi, l’esposizione varcherà il Tirreno per arrivare a Milano e partecipare del Congresso della Federazione delle associazioni sarde in Italia.

In aula consiliare

Ieri mattina, in aula consiliare, è stata presentata la manifestazione dalla sindaca Paola Secci e dall’assessora alla Pubblica istruzione Roberta Recchia, con loro anche il presidente della Commissione regionale per l’Insularità, Michele Cossa, e Pierpaolo Vargiu, presidente di “Sardegna verso l’Unesco”. Pe l’associazione è intervenuto Gianluca Filippi che ha ricordato il recente successo dell’inclusione dei nuraghi nella tentative list dell’Unesco. «La strada da fare è ancora lunga», ha ricordato Vargiu, «ma il riconoscimento di patrimonio dell’umanità per la civiltà nuragica può davvero essere lo straordinario punto di svolta verso un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile per la nostra Isola, che sia fondato sulla identità e sulle radici profonde del popolo sardo».