La cittadella sportiva può rifiorire  

Due finanziamenti per un milione e 500 mila euro per far rinascere la cittadella sportiva di via Balilla e il campo sportivo di Cortoghiana. In un’area in cui sino a oggi c’è soltanto abbandono e rifiuti nasceranno nuovi impianti grazie a un bando deL Pnrr che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi dopo alcune difficoltà iniziali.

La selezione

Il bando risale allo scorso aprile ma il risultato della selezione è arrivato solo in questi giorni. All’epoca i progetti del Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) erano stati presentati con qualche minuto in ritardo rispetto al termine della scadenza, fatto che aveva causato dure proteste dell’opposizione. In un primo momento si pensava che i finanziamenti fossero sfumati per sempre ma il Comune di Carbonia ha potuto dimostrare che si trattò di un problema tecnico e i progetti, inizialmente ammessi con riserva, sono stati definitivamente approvati e finanziati: «Il primo. da 1 milione 225 mila euro ci consentirà la realizzazione di due campi da padel e un campo polivalente con annessa struttura di servizi generali (docce, bagni, spogliatoi) in via dello Sport – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia – Le strutture saranno dotate delle più moderne tecniche di efficientamento energetico. Il secondo intervento da 275 mila euro permetterà la rigenerazione del campo sportivo di Cortoghiana che oggi risulta in parte inagibile. È un primo intervento strutturale sulle strutture sportive della nostra città che fa parte di un piano complessivo di ristrutturazione di quelle esistenti. Il prossimo passo saà quello di trovare le risorse per la risistemazione del campo sportivo di Bacu Abis e dello Stadio Zoboli».

L’area

La struttura di via dello Sport verrà costruita in un’area tra la caserma dei vigili del fuoco e la piscina comunale, zona spesso oggetto di abbandono di rifiuti che verrà in questo modo riqualificata: <Con questi interventi rispondiamo alle esigenze di completamento dell’offerta e dei servizi sportivi della cittadella di via Balilla garantendo ad atleti e sportivi nuovi campi e servizi integrati. – dichiara il sindaco Pietro Morittu - L’intervento di Cortoghiana si inserisce negli impegni assunti dall’amministrazione comunale durante la campagna elettorale per poter consentire anche gli sportivi e alla squadra del Cortoghiana Calcio per poter svolgere in sicurezza e decoro le proprie attività».