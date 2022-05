La Cittadella sociale ha 120 anni 

«Dal 1902 al 2022, un lungo cammino a piccoli passi senza mai perdere di vista il nostro bisogno di luoghi familiari, dove ciascuno si sente sempre e comunque a casa: è bellissimo». In queste parole c’è tutto l’entusiasmo della direttrice dell’istituto Madonna di Bonaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Sanluri, suor Paola Saderi, per l’iniziativa inaugurata nei giorni scorsi, un centro educativo polivalente. Presenti l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, e il sindaco, Alberto Urpi.

La cittadella

Le suore arrivarono a Sanluri il 9 maggio 1902, con l’apertura della scuola materna San Raimondo, in omaggio al benefattore della sede, in via Castello. Centoventi anni dopo, l’immobile si è ampliato con l’acquisto di quasi tutte le case confinanti, tanto da diventare “una cittadella sociale”, con ambienti dove incontrarsi e conoscersi. C’è di tutto: dalla scuola dell’infanzia che accoglie 86 bambini, 120 prima della pandemia, agli adulti che frequentano i corsi di formazione professionali (ora per estetista e per operatore socio-sanitario). Poi campetti sportivi, teatro, cucito, musica, canto, servizio civico, estate ragazzi e gli immancabili campi scuola.

L’oratorio

«Una trentina di anni fa - racconta suor Paola - abbiamo acquistato un’altra casa. L’idea iniziale fu di ampliare gli spazi ristretti dell’oratorio. Un settore che abbraccia tante iniziative e i locali servono, eccome. Più luoghi fisici a disposizione, più persone da accogliere, in forma collettiva e partecipata. Non è stata facile reperire i fondi per ristrutturare l’immobile. Grazie alla generosità di tante persone, all’impegno delle consorelle nella ricerca di contributi pubblici, dell’aiuto della nostra Casa Madre e 50 mila euro euro messi di tasca. Alla fine eccola qui, una nuova ala per le attività oratoriane e non solo». Una festa per l’atteso taglio del nastro con l’augurio di rendere operativi tutti gli spazi.