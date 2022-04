La città sotto l’occhio delle telecamere 

Telecamere uno - ladro zero. Il sistema di video sorveglianza del Comune di Carbonia immortala l’autore di un furto nel parcheggio del centro intermodale e le forze dell’ordine sono già sulle sue tracce. A protezione della città sono già attive 49 telecamere e il sindaco annuncia: «Presto il posizionamento in altre zone».

L’impianto

È entrato pienamente in funzione il sistema di video sorveglianza del Comune di Carbonia. Dopo anni di attesa e una serie di intoppi, che dal 2019 ne avevano limitato il funzionamento, le telecamere urbane sono finalmente tutte attive e iniziano a dare i primi risultati. Una, nei giorni scorsi, ha infatti filmato la scena di un furto avvenuto nel parcheggio della stazione una decina di giorni fa. Nelle immagini si vede chiaramente la scena e il ladro allontanarsi in tutta fretta col bottino. La vittima del furto, un tassista con base operativa nel piazzale antistante la stazione, si era immediatamente rivolto al Commissariato di polizia che ha richiesto copia delle immagini: «Le abbiamo subito fornite per contribuire alle indagini. – spiega Andrea Usai, comandante dei vigili urbani – hanno immortalato la scena e siamo soddisfatti di poter contribuire all’individuazione del responsabile». Le telecamere disseminate in città sono 44, alcune delle quali installate nelle principali via e piazze del centro e a queste se ne aggiungono altre 5 che il servizio di raccolta dei rifiuti, gestito dalla De Vizia, posiziona di volta in volta strategicamente nelle zone della città dove vengono segnalati illeciti nel conferimento dei rifiuti: «Le telecamere monitorano 24 ore su 24 la situazione cittadina – ha aggiunto Usai – e svolgono funzione deterrente per la microcriminalità».

La centrale

Dalla centrale operativa, ospitata nei locali nella sede della polizia municipale in via Mazzini, si verifica la corretta funzione di tutte le postazioni: «Abbiamo partecipato ad un bando di finanziamento per implementare la rete di video sorveglianza in città – racconta il primo cittadino di Pietro Morittu – qualora il finanziamento venisse accordato si tratterebbe di un investimento di 80 mila euro che ci permetterebbe di installare ulteriori venti telecamere».Il tema della sicurezza in città e della microcriminalità è stato dibattuto durante uno degli ultimi Consigli comunali grazie a due interrogazioni presentate dalla minoranza: «In questi mesi la nostra amministrazione ha più volte incontrato i vertici locali di polizia e carabinieri per parlare del tema sicurezza e abbiamo avuto un’interlocuzione con il Prefetto. – aggiunge il sindaco – il numero dei fenomeni di microcriminalità in città al momento non desta preoccupazione, su questo abbiamo ricevuto rassicurazioni dalle forze dell’ordine, ma non intendiamo abbassare la guardia. Il mantenimento di un servizio di videosorveglianza sempre efficiente e il suo ampliamento sono la prova del nostro impegno a riguardo».