La città sotto assedio, fuga da case e uffici 

Una lunga mattinata da incubo: il fuoco che si vede anche a distanza e il fumo che invade tutta la città. La paura per le case e per le persone che ci abitano e poi l’instancabile corsa contro il tempo e contro il vento per tentare di fermare il rogo. Nuoro affronta l’ennesima giornata di emergenza: stavolta l’attacco dei piromani e sulla collina di Biscollai. Non lontano dall’ospedale, a due passi da un centro commerciale, vicinissimo alle abitazioni. E quella è la preoccupazione più grande: in via Straullu bisogna evacuare. E anche i dipendenti di Abbanoa devono uscire subito dagli uffici. Tra la gente c’è paura e anche rabbia. I dipendenti del San Francesco devono uscire in strada in camice per spostare le auto parcheggiate nei dintorni. Le fiamme avanzano. Via Biscollai e via Catullo devono essere chiuse al traffico e le ambulanze si ritrovano bloccate, costrette a fare un altro percorso per raggiungere il Pronto soccorso. È la quarta giornata folle.

I soccorsi

L’allerta scatta alle 11 e per quasi 4 ore l’apparato antincendio lavora senza un attimo di sosta: due elicotteri partiti da Sorgono e Lanusei, 6 squadre dei vigili del fuoco, gli operai di Forestas, la Forestale, ma anche polizia, carabinieri e vigili urbani. A coordinare le operazioni c’è il comandante dei vigili del fuoco, Antonio Giordano. Sul posto arrivano subito anche il sindaco Andrea Soddu e l’assessora all’Ambiente, Valeria Romagna. Il risultato di questo nuovo blitz si vede meglio nel pomeriggio, osservando le planimetrie dell’enorme incendio: quel che rimaneva del verde di Biscollai, è stato divorato. Il resto era stato devastato domenica.

Rabbia e disperazione

«Non si possono lasciare le campagne vicino alle case in queste condizioni - dicono i cittadini che si ritrovano in fuga - Ora basta, qualcuno faccia rispettare le ordinanze». Al ristorante Gesuino la cuoca sulla porta allarga le braccia: «Con le strade chiuse non avremo clienti, ma l'importante è che spengano l'incendio al più presto».

Un ragazzo corre dall’uscita del pronto soccorso verso il fumo: «Scusi devo spostare l'auto» dice, mentre un’Oss con la divisa di lavoro bordeaux va di fretta: «Ci hanno chiamato i vigili per spostare l’auto». Le pattuglie fanno il giro delle vie e fanno allontanare tutti. E in qualche caso c’è bisogno di caricare in macchina chi purtroppo non è in grado di correre.

Nuovo attacco

Di lì non si passa ma c’è chi preoccupato e vorrebbe controllare la situazione: «I miei sono al mare, devo vedere la situazione della casa» dice un ragazzo. I vigili sono costretti a trasportare un anziano che non riesce a far rientro a casa. Anche il medico Giovanni Pau, con l’abitazione poco distante, osserva le operazioni di spegnimento: «Per fortuna ci sono gli elicotteri, la campagna è stata lasciata in pessime condizioni. Con tutte queste sterpaglie tra le case il disastro è dietro l’angolo». La città si scopre vulnerabile. Che potevano fare molta paura, i piromani l’ hanno capito domenica, quando è scoppiato il primo rogo: nella notte in cui tutti festeggiavano la nazionale, qui si domavano le fiamme. La prima ipotesi era quella di un razzo per fuochi d’artificio, ma ora si pensa già al piano preordinato.

RIPRODUZIONE RISERVATA