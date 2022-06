«La città sia orgogliosa di Fleanna» 

All’anagrafe fu registrata con il nome di Anna, perché il nome scelto dal papà minatore Daniele Chirigu e dalla mamma casalinga Annunziata Sofflico, fu ritenuto inopportuno dall’allora responsabile dell’ufficio competente, il quale rifiutò d’indicare nel documento di nascita, datato 23 maggio 1928, il vero nome di quella che sarebbe divenuta la prima donna pediatra del Sulcis Iglesiente: Fleanna. Eppure il nome Fleanna Chirigu potrebbe presto essere ricordato e conosciuto grazie alla mozione presentata dal consigliere comunale Luigi Biggio (Gruppo misto), che invita la Giunta comunale di Iglesias a predisporre gli atti amministrativi per dedicare una via, una strada o una piazza a 12 anni dalla sua scomparsa.

La vita

Nata a Iglesias Fleanna Chirigu terminò gli studi universitari alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari, si specializzò prima in Pediatria e dopo in Pneumologia presso la scuola Forlanini di Roma. «Ha dedicato e sacrificato la propria esistenza per la professione, svolta con un’innata passione, atta a ripagare i sacrifici dei nostri genitori – racconta il fratello Sandro Chirigu –. Io e le mie due sorelle, non abbiamo mai visto Fleanna concedersi pause, vacanze o diversivi. Siamo orgogliosi di lei. Ancora oggi riceviamo testimonianze d’affetto nei suoi confronti».A riprova della grandezza di una figura che arrivò a divenire capo del reparto di Pneumologia del Preventorio infantile antitubercolare (l’ospedale Crobu), la dedica a un solo anno dalla sua scomparsa di un reparto di ostetricia e neonatologia a Mbuonò Brazzaville nel Congo: «Perché la sua vita era dedicata all’assistenza dei bisognosi – spiega Luigi Biggio – e a numerose opere di beneficenza».

La filantropia

Una vocazione alla filantropia che Fleanna non amava pubblicizzare: «Se fosse ancora fra noi - racconta il fratello Sandro - si arrabbierebbe tanto, non amava la luce dei riflettori, era una persona schiva».