La città si trasforma: addio ai selargini doc, sono meno di duemila 

Da paese a città, con sempre meno famiglie storiche che resistono negli anni. Selargius cambia volto, si espande, ma perde pezzi della sua storia. Lo dimostrano i numeri sulla popolazione: solo 1.903 residenti risultano iscritti all’anagrafe dalla nascita, in gran parte anziani - ma non solo - che vivono in città da decenni e hanno deciso di rimanere nel Comune d’origine. Meno di 2mila su 28.631 abitanti in totale. Mentre diventa meta di residenza per l’hinterland, con sempre più cagliaritani e quartesi - ma anche stranieri - che scelgono Selargius come città dove andare a vivere.

I cambiamenti

Sempre meno selargini doc, a partire dal quartiere di Su Planu dove incide la lontananza dal resto della città e la vicinanza con Cagliari. Stesso discorso per le frazioni di Is Corrias e Su Pezzu Mannu, in continua espansione ma che di fatto vengono scelte da nuovi residenti provenienti da tutta l’Isola. Le famiglie storiche resistono in centro, lì dove ancora gli anziani si incontrano ogni giorno per commentare le notizie del giorno e rievocare momenti di vita vissuta, quando ancora Selargius era un paesino satellite di Cagliari. Dopo oltre settant’anni dalla sua autonomia dal capoluogo sardo la situazione cambia: il paese è diventato una città con circa 29mila residenti, di cui solo poco meno di 2mila selargini doc.

«È un dato che da un certo punto di vista sicuramente dispiace», commenta il sindaco Gigi Concu, «e che credo in parte rifletta le trasformazioni delle famiglie di tutte le regioni, diventate nel corso degli anni sempre meno numerose. Un fatto che, insieme alla ricerca di lavoro che ha spinto tanti giovani a partire, ritengo abbia portato alla graduale scomparsa di tante famiglie selargine storiche. Ma credo anche che questo nuovo volto della nostra comunità sia frutto di un’evoluzione inevitabile per ogni realtà locale», sottolinea Concu, «e che il fatto che tante famiglie dai Comuni vicini scelgano di trasferirsi a Selargius dimostri che si tratta di una città vivibile e attrattiva».

Gli spostamenti