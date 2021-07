La città si mobilita per la sua atleta 

La città di Carbonia si mobilita per il sogno europeo di Denise Pisu. Cittadini e attività commerciali raccolgono in pochi giorni la cifra necessaria per permettere alla giovane ragazza di partecipare ai campionati europei di ju jitsu che si tengono questo weekend in Germania.

Senza fondi

È partita ieri mattina, da Carbonia, maglia della nazionale e borsa in spalle, per raggiungere la Germania, dove domani affronterà un’importantissima sfida nei campionati europei di ju jitsu. Ma la sua partenza è stata in forse fino all’ultimo momento. Nonostante fosse stata convocata già da tempo, infatti, non era riuscita a trovare le sponsorizzazioni utili a sostenere i costi vivi del viaggio che lei non poteva permettersi e la sua federazione non era in grado di aiutarla. Non una cifra impossibile, circa 1.500 euro, che i cittadini e i commercianti di Carbonia hanno raccolto in pochi giorni, rispondendo all’appello che la madre aveva fatto su Facebook: «Sento forte su di me l’affetto della mia città e ne vado orgogliosa, sono felicissima – racconta Denise Pisu – fino a pochi giorni fa il mio viaggio stava per saltare, mentre adesso sono giunta in Germania con i miei compagni della squadra italiana, è veramente una forte emozione».

Il percorso

Il tam tam sui social ha ottenuto il risultato sperato e la giovane ventisettenne si è imbarcata in direzione di Maintal, in Assia. Ma non è la prima volta che Denise Pisu porta in alto il nome dell’Italia e di Carbonia: già nel 2019 ha preso parte ai campionati europei di Bucarest in Romania, e ai mondiali ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: «Stavolta pensavamo di non farcela – racconta Daniela Piras, la madre – quando abbiamo capito che le istituzioni non ci avrebbero potuto aiutare, abbiamo fatto un ultimo tentativo sui social. La risposta è stata sorprendente». Piccole donazioni da 5 o 10 euro, ma anche qualche aiuto a due zeri, che hanno fatto rapidamente raggiungere la cifra sperata.

Il sogno

Denise Pisu ha la stoffa della campionessa, è infatti già istruttrice di ju jitsu “terzo dan”, ossia i gradi per chi pratica arti marziali, ed insegna in una palestra a San Giovanni Suergiu, ma non si culla sugli allori: «Non so come andrà questo campionato, la squadra italiana compete dignitosamente con le altre squadre europee, io farò del mio meglio, comunque vada sarà un’esperienza bellissima – aggiunge Denise – non lo faccio solo per me, ma anche per portar alto il nome dell’Italia e di Carbonia».

Ma Denise ha un sogno che va oltre l’ambizione personale: «Mi piacerebbe riuscire a trasmettere la passione per il ju jitsu ad altri giovani, è uno sport sano che trasmette alti valori, spero che un giorno un mio allievo mi regali l’emozione di poterlo accompagnare a gareggiare in un campionato europeo o mondiale».

Denise Pisu