«La città scomparsa rinasce nelle mie rime» 

L’ispirazione è arrivata per caso. «Io non ci pensavo proprio a scrivere, mai scritto nemmeno da ragazzo. Poi all’improvviso, non so nemmeno io come, un giorno ho deciso di voler ricordare i personaggi e la storia del mio quartiere mettendoli in rima».

Il poeta del quartiere

Ed è così che Giacomo Casanova, 67 anni, nato e vissuto in piazza Santa Maria, nel 2000 ha deciso di diventare il poeta del suo quartiere, il più antico della città. Raccontando in limba personaggi e storie di gente comune e di artigiani che hanno lasciato un segno, Un modo, come dice lui, «di fermare il tempo: negli anni Cinquanta la zona era piena di artigiani, le persone erano tantissime e per questo avevano aperto molti negozi. E c’erano anche due bar».

Adesso che è pensionato il tempo per scrivere è tanto ma a comporre versi Casanova ha iniziato quando ancora lavorava al Cup dell’ospedale Brotzu. «Mi sono seduto alla scrivania e in un solo giorno, di getto ho scritto dieci poesie». Prima in italiano poi in sardo per l’urgenza di ricordare chi non si può dimenticare. «Il mio quartiere che io ho sempre vissuto appieno, pullulava di gente che ha lasciato una traccia e io non li ho mai dimenticati».

I personaggi

Come quell’uomo con la gamba di legno «che di certo non era una delle protesi moderne, ma un semplice bastone con un grosso pomello per tenerlo fermo. Lo chiamavano “Ahi Peppi”, e lo conoscevano tutti perché vendeva calce e sabbia in una rivendita proprio davanti alla chiesa di Santa Maria di Cepola». E poi c’era zia Franceschina che era la “decana” della piazza. Non più giovanissima «era la più saggia e aveva la dote di tenere unite le persone. Lei dispensava consigli: stava in piazza e giovani e anziani sistemava la sedia vicino a lei e le chiedevano aiuto e conforto». Una sorta di psicologa del popolo.

Le storie

Ad aiutare Casanova a imprimere ricordi sulla carta è la sua memoria di ferro: «Sembra incredibile ma io mi ricordo tutto, persino quando a tre anni mio padre mi portava sulle spalle e insieme guardavamo Il Musichiere». Uno dei temi forti delle sue rime sono i personaggi che gestivano negozi: «Da zio Gavianu, che gestiva un bar e vendeva i gelati» e che un giorno cedette l’attività a un tale zio Antoni, «un vero gentiluomo e da questi “a zio Pinucciu e zia Maria gelaus a 5 francu s’unu e birra, acqua e limonada sempri frisca e garantia”». E non poteva mancare la figura del barbiere Eliseo Pani che in piazza era un’istituzione: «Mio padre mi portava da lui e gli diceva tagliagli i capelli all’umberta, che in pratica erano rasati con una specie di codina».

Nella carrellata di storie e volti non potevano mancare i fratelli Capra, padroni della famosa distilleria poi chiusa e di cui oggi è rimasta la grande struttura che cade a pezzi. «Era il fulcro della zona, chi abitava là lavorava in quella fabbrica. Mi piange il cuore oggi a vederla ridotta così». E poi signora Vitalia che «quando viale Colombo era ancora una strada sterrata vendeva il pane ai soldati a bordo dei carro armati».

La socialità perduta

Oggi il quartiere non è più lo stesso: «Adesso è impersonale, abitato da gente che non lascerà una traccia. È il segno dei tempi: la gente vive di fretta. Santa Maria era come un paese con le usanze radicate che si sono perse. Il mio sogno? Che la si rendesse si nuovo vivibile perché oggi ci sono troppi maleducati. “Sa prazza è prena e genti strangia, chi zerriada, chi buffada”. Non la riconosco più».

