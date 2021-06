«La città salvi casa Satta» 

14

il caso sarà affrontato dal consiglio comunale

«Un infopoint? Meglio al corso Garibaldi, certo non nella casa di Sebastiano Satta». Pierluigi Saiu, consigliere comunale e regionale della Lega, boccia la scelta della giunta Soddu di trasformare la casa natale del grande poeta, rimasto nel cuore dei nuoresi, in centro per l’accoglienza dei turisti e dei dipendenti comunali del settore. Sulla stessa linea Fratelli d’Italia che parla di «sciatto progetto». Altri no che fanno ingrossare il fronte della contestazione dopo la presentazione di un ordine del giorno da parte dei consiglieri comunali del centrosinistra che sarà discusso nell’assemblea del 14 giugno. Ex amministratori del Comune e del consorzio Satta sollecitano il rispetto degli impegni presi per realizzare una casa museo per gli studi giuridici.

Luogo della cultura

«L’idea di trasformare casa Satta in ufficio esprime una preoccupante mancanza di visione dell’amministrazione in ordine alla vocazione dei luoghi della città - dice Saiu -: se Nuoro vuole essere capitale della cultura la casa di uno dei suoi figli più nobili deve essere uno di quei luoghi da consegnare a questa vocazione. Purtroppo manca un dibattito. Sarebbe un errore cambiare la destinazione di casa Satta. In una città che vuole essere capitale della cultura il museo Ciusa non può essere ancora chiuso e la casa di una delle sue personalità più illustri non può essere un infopoint». Severo anche il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. «Si tratta di un grave errore logistico e di prospettiva - dice Katiuscia Musu -, non si guarda alla possibilità che finalmente si possa rilanciare la iconica piazza dentro un progetto coordinato che tenga conto di tutte le bellezze di Nuoro. Ciò che serve e non è mai stato fatto è lanciare un “progetto bellezza” che contempli percorsi culturali, identitari, turistici ed enogastronomici e includa i luoghi dell’anima, i monumenti, le case illustri e le tracce di un fervido periodo culturale che oggi, complici decenni di classi dirigenti miopi, manca».

Possibilisti

Tra i consiglieri di opposizione non mancano i possibilisti come Fabrizio Melis che dice: «È giusto che la casa Satta venga utilizzata, che sia museo o altro, non va lasciata com’è». Angelo Arcadu richiama la vicinanza di casa Satta al Man: l’idea dell’ufficio turistico non sarebbe male anche perché ci sarebbero oggettivi problemi tecnici, come la mancanza dell’ascensore per disabili, perché la struttura possa essere fruibile secondo il progetto originario. «Onorare gli impegni presi - dice - sarebbe una cosa bella, ma se risolvere i problemi non fosse possibile bisogna adeguarsi».

